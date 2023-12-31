2023'te Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi

23 Temmuz’da filmin yönetmeni Christopher McQuarrie ve başrol oyuncusu Tom Cruise, teknik ekiple birlikte çekim mekânlarını belirlemek için Tarihi Yarımada'da incelemeler yaptı.

İnceleme yapılan mekânlardan biri de Kapalıçarşı'ydı.

Yapılan incelemelerin ardından Kapalıçarşı'da çekim yapılacak noktalar belirlendi belirlenmesine ama 24 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’da çekim yapılmasından vazgeçildi. Christopher McQuarrie, Tom Cruise ve teknik ekip, aynı gün İstanbul’dan ayrıldı.

Nedeni ise yapım şirketiyle Kapalıçarşı’nın yönetimi arasında yapılan gizlilik sözleşmesinin ihlal edilmesi.

Kapalıçarşı, pazar günü kapalıydı. İncelemeler için ekibe özel olarak açıldı. Çarşı yönetiminin belirlediği birkaç kişi de gizlilik sözleşmesi çerçevesinde ekibe eşlik etti.

Ne var ki Kapalıçarşı esnaflarından birinin pazartesi günü dükkânının kamera kayıtlarını sosyal medyaya sızdırmasıyla gizlilik sözleşmesi ihlal edildi.

Bunun üzerine de ‘Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma'nın ikinci bölümünün bazı sahnelerinin İstanbul'da çekilmesinden vazgeçildi.