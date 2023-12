2023'te Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi

• En İyi Film Ödülü… Sanki Her Şey Biraz Felaket

• Yılmaz Güney Ödülü… Karganın Uykusu

• Jüri Özel Ödülü… Cam Perde

• En İyi Yönetmen Ödülü… Umut Subaşı (Sanki Her Şey Biraz Felaket)

• En İyi Senaryo Ödülü… Umut Subaşı (Sanki Her Şey Biraz Felaket)

• En İyi Kadın Oyuncu Ödülü… Selen Kurtaran (Cam Perde)

• En İyi Erkek Oyuncu Ödülü… Ahmet Ağgün (Karganın Uykusu)

• En İyi Müzik Ödülü… Canset Özgecan (Karganın Uykusu)

• En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü… Ziya Kasapoğlu (Karganın Uykusu)

• En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü… Meral Aktan (Annesinin Kuzusu)

• En İyi Kurgu Ödülü… Fikret Reyhan (Cam Perde)

• Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü… Elit İşcan ( Suyun Üstü) / Nilay Erdönmez (Yüzleşme)

• Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü… Necip Memili (Annesinin Kuzusu) / Okan Urun (Yüzleşme)

• Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü… Deniz Altan ( Kıyıda)

• Yılmaz Güney Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü… Eser Ağçalı (Karganın Uykusu)

• Mansiyon Ödülü… Leyla, Reyhan, Asya (Bir Gün 365 Saat)

• SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü… Sanki Her Şey Biraz Felaket (Yönetmen: Umut Subaşı)

• Film-Yön Erden Kıral En İyi Yönetmen Ödülü… Alpgiray M.Uğurlu ( Açık Kapılar Ardında)

Öğrenci Kısa Film Yarışması

• En İyi Belgesel Film Ödülü… Hayallerin Ötesinde – Deniz Mıdık

• En İyi Canlandırma Film Ödülü… Nefes – Şule Barman – Erdem Boz

• En İyi Kurmaca Film Ödülü… Karıncanın Ayak İzleri - Ümit Güç

• En İyi Deneysel Film Ödülü… Sonsuza Dek Birlikte? - Zeynep Sude Karabulut

• Öğrenci Kısa Film Yarışması Fikret Öz Jüri Özel Ödülü… Kuşlar İşer Mi? – Arif Canpolat

• Uluslararası Kısa Film Yarışması En İyi Film Ödülü… No Place For Old Man - Anson Chu

• Uluslararası Kısa Jüri Özel Ödülü… Amaia’s Guests - George Todria

• Uluslararası Kısa Film Yarışması Mansiyon Ödülü… Kolaj - Gülce Besen Dilek

• Adana Kısa Film Yarışması En İyi Film Ödülü… Aynalı Zırhlı (Abdullah) Doğala

Ulusal Belgesel Film Yarışması

• En İyi Belgesel Film… Rodakis’i Ararken

• Jüri Özel Ödülü… Aladağ “Bir Yürek Yangını”

• Mansiyon Ödülü… Flanöz