Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi

        Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi

        'Kanun Hükmü' adlı belgesel film üzerinden başlayan tartışmalar sonucunda Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konuyla ilgili açıklama yaptı. Böcek, festivalin iptal edilmesinin sorumlusunun festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu ve ekibi olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 21:34 Güncelleme: 29.09.2023 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altın Portakal iptal edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini açıkladı.

        Aynı zamanda Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin başkanı olan Muhittin Böcek, son tartışmaların ardından, 7 - 14 Ekim arasında gerçekleştirilmesi planlanan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu.

        Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Türkiye’nin uluslararası alanda en önemli markalarından biri olduğunu belirten Muhittin Böcek, "Gelinen noktada Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, yıllara meydan okumuş festivalimizin bazı kişilerin elinde malzeme edilmesine, sinema emekçilerinin hakkının yenmesine asla izin vermeyeceğim. Konunun tüm ülkeyi, Antalya’yı, tüm sinemaseverleri ve tüm sinema emekçilerini ilgilendirmesi nedeniyle konuyla ilgili ev sahibi olan belediyemiz bir karar almak zorunda kalmıştır" diye konuştu.

        "SORUMLU OLAN FESTİVAL YÖNETMENİ VE SANAT EKİBİ"

        Festivalin sanatsal anlamda güçlü ve sinema adına örnek teşkil edecek şekilde yapılması için seçilmiş ve içeriğin belirlenmesinde sorumlu olan festival yönetmeni ve sanat ekibi olduğunu belirten Muhittin Böcek, "Başta festival yönetmeni olmak üzere tüm sanat ekibinin süreci yanlış yönettiği, kriz yönetimini yapamadığı tespit edilmiştir. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ni özüne döndürmek ve Ulusal Kategoriyi festivale yeniden eklemek için çaba sarf etmiş birisi olarak yaşananları kabul etmem mümkün değildir" dedi.

        Antalya Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu

        FESTİVAL YÖNETİMİNİN GÖREVLERİNE SON VERİLDİ

        Altın Portakal Film Festivali’nin siyaset üstü olduğunu söyleyen Muhittin Böcek, sözlerini "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, festivalimizi kimsenin siyasi emellerine malzeme ettirmeyeceğim. Az önce açıkladığım nedenler dolayısıyla kendi kararıyla büyük bir karmaşaya neden olan festival yönetmeninin, sanat yönetmeninin ve oluşturdukları tüm sanat ekibinin görevlerine şu an itibariyle son verilmiştir. Tüm sanatçılarımızı, sinema emekçilerimizi ve sinemaseverlerimizi Antalya Altın Portakal Film Festivalimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan bu süreç sebebi ile 7 - 14 Ekim arasında yapmayı planladığımız festivalimizi iptal ettiğimi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum” şeklinde tamamladı.

        REKLAM

        KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DESTEĞİNİ ÇEKTİ

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Ulusal Belgesel Yarışması'nda yer alacağı açıklanan 'Kanun Hükmü'nün sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olması nedeniyle tepki göstermişti. Bakanlık bu konuda şu açıklamayı yapmıştı: Türkiye’nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışmaktadır. Bu vizyon çerçevesinde ülkemizde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek vermektedir. Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60’ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, belgesel yarışması bölümünde 'Kanun Hükmü' adlı belgesel yer almaktadır. Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, Aziz milletimizin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır.

        REKLAM

        ARKA ARKAYA İSTİFALAR GELDİ

        Gece saatlerinde Antalya Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu ile festival komitesi istifa etti. Öğlen saatlerinde ise 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı Demet Akbağ istifa etti.

        Antalya Altın Portakal Film Festivali, 1979’da da iptal edilmişti.

        'Altın Portakal' tehlikeye girdi
        'Altın Portakal' tehlikeye girdi
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Demet Akbağ istifa etti
        Demet Akbağ istifa etti
        Festivalin tarihinde neler yaşandı?
        Festivalin tarihinde neler yaşandı?
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya Altın Portakal Film Festivali
        #Altın Portakal
        #Altın Portakal iptal edildi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Yeni yağışlara hazırlıklı olalım
        Yeni yağışlara hazırlıklı olalım
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        New York sele teslim
        New York sele teslim
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        İstanbul Park kapışması
        İstanbul Park kapışması
        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        Habertürk Anasayfa