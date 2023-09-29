Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini açıkladı.

Aynı zamanda Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin başkanı olan Muhittin Böcek, son tartışmaların ardından, 7 - 14 Ekim arasında gerçekleştirilmesi planlanan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu.

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Türkiye’nin uluslararası alanda en önemli markalarından biri olduğunu belirten Muhittin Böcek, "Gelinen noktada Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, yıllara meydan okumuş festivalimizin bazı kişilerin elinde malzeme edilmesine, sinema emekçilerinin hakkının yenmesine asla izin vermeyeceğim. Konunun tüm ülkeyi, Antalya’yı, tüm sinemaseverleri ve tüm sinema emekçilerini ilgilendirmesi nedeniyle konuyla ilgili ev sahibi olan belediyemiz bir karar almak zorunda kalmıştır" diye konuştu.

"SORUMLU OLAN FESTİVAL YÖNETMENİ VE SANAT EKİBİ"

Festivalin sanatsal anlamda güçlü ve sinema adına örnek teşkil edecek şekilde yapılması için seçilmiş ve içeriğin belirlenmesinde sorumlu olan festival yönetmeni ve sanat ekibi olduğunu belirten Muhittin Böcek, "Başta festival yönetmeni olmak üzere tüm sanat ekibinin süreci yanlış yönettiği, kriz yönetimini yapamadığı tespit edilmiştir. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ni özüne döndürmek ve Ulusal Kategoriyi festivale yeniden eklemek için çaba sarf etmiş birisi olarak yaşananları kabul etmem mümkün değildir" dedi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu

FESTİVAL YÖNETİMİNİN GÖREVLERİNE SON VERİLDİ

Altın Portakal Film Festivali’nin siyaset üstü olduğunu söyleyen Muhittin Böcek, sözlerini "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, festivalimizi kimsenin siyasi emellerine malzeme ettirmeyeceğim. Az önce açıkladığım nedenler dolayısıyla kendi kararıyla büyük bir karmaşaya neden olan festival yönetmeninin, sanat yönetmeninin ve oluşturdukları tüm sanat ekibinin görevlerine şu an itibariyle son verilmiştir. Tüm sanatçılarımızı, sinema emekçilerimizi ve sinemaseverlerimizi Antalya Altın Portakal Film Festivalimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan bu süreç sebebi ile 7 - 14 Ekim arasında yapmayı planladığımız festivalimizi iptal ettiğimi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum” şeklinde tamamladı.

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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DESTEĞİNİ ÇEKTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Ulusal Belgesel Yarışması'nda yer alacağı açıklanan 'Kanun Hükmü'nün sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olması nedeniyle tepki göstermişti. Bakanlık bu konuda şu açıklamayı yapmıştı: Türkiye’nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışmaktadır. Bu vizyon çerçevesinde ülkemizde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek vermektedir. Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60’ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, belgesel yarışması bölümünde 'Kanun Hükmü' adlı belgesel yer almaktadır. Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, Aziz milletimizin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır.

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ARKA ARKAYA İSTİFALAR GELDİ

Gece saatlerinde Antalya Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu ile festival komitesi istifa etti. Öğlen saatlerinde ise 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı Demet Akbağ istifa etti.

Antalya Altın Portakal Film Festivali, 1979’da da iptal edilmişti.