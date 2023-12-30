Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un sinemaya yönelme hikâyeleri

        Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un sinemaya yönelme hikâyeleri

        Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasında yıllara dayanan gerilimin nedenleri, geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Aralarında oldum olası büyük rekabet olan Ceylan ile Demirkubuz'un sinemaya başlama hikâyeleri kaderin garip bir cilvesi olarak birbiriyle benzerlik taşıyor. Sinemaya; biri askerde, diğeri hapishanede olmak üzere kalın duvarların arkasında yöneldi

        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 30.12.2023 - 01:29 Güncelleme: 30.12.2023 - 01:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sol köşede; Nuri Bilge Ceylan...
          Sağ köşede; Zeki Demirkubuz...
          Türk sinemasının bol ödüllü senarist - yönetmenleri...

          Aralarında yıllara dayanan bir gerilim olduğu biliniyordu ama nedeni / nedenleri bilinmiyordu.
          O nedenler, geçtiğimiz günlerde Habertürk'te yayınlanan Haluk Mertbey'in 'Meseleler' adlı programında Zeki Demirkubuz'un yaptığı açıklamalarla ortaya çıktı.
          Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasında programdan sonra X üzerinden başlayan polemik, şimdilik durmuş durumda.

          Her ikisi de yıllara dayanan uzun ve meşakkatli çalışmaları sonrasında 'Nuri Bilge Ceylan Sineması' ile 'Zeki Demirkubuz Sineması'nı oluşturdu. Hikâye anlatıcılığında elde ettikleri başarıları, Türkiye'de ve yurt dışında birçok ödüle layık görülmelerini sağladı.

          Bol ödüllü olmalarının yanı sıra daha birçok ortak noktaları bulunuyor.
          Bunlardan biri; fanatizm ölçüsünde taraftarlara sahipler.
          Öyle ki izleyicileri, ezeli rakip futbol takımlarının taraftarları gibi davranıyor.

          Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un ortak yönlerinden biri de sinemaya başlama hikâyeleri. Her ikisi de sinemaya başlamaya kalın duvarların arkasındayken karar verdi.

          Her ikisi de sinemaya başlama kararını hayatı sorgulamak, arzularının aslında nelere yönelik olduğunu keşfetmek için bolca zamanlarının olduğu bir dönemde aldı.

          Nuri Bilge Ceylan, sinemaya askerlik görevini yerine getirirken kışlada, Zeki Demirkubuz ise 1980 askeri darbesi sırasında tutuklandıktan sonra hapishanede yöneldi.

          Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz; günün sonunda Türk sinemasına sayısal olarak izleyici açısından çok fazla katkı sağlamamış olsa da yurt dışında layık görüldükleri ödüllerle büyük prestij kazandırdı.

        • 2

          Nuri Bilge Ceylan
          Doğum Tarihi...           1959
          Öğrenim... İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nde başladıysa da mezun olmadan üniversiteden ayrılarak Boğaziçi Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne geçti. Bu üniversiteden mezun olduktan sonra da Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğrenim gördü.

        • 3

          Zeki Demirkubuz
          Doğum Tarihi... 1964
          Öğrenim... İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.

        • 4

          Nuri Bilge Ceylan, üniversitedeki öğrenimi sırasında fotoğrafçılık, dağcılık ve mağaracılık kulüplerine katılarak doğa etkinlikleriyle ilgilendi. Ceylan, 1985'te mezun olduktan sonra Londra ve Katmundu'ya seyahat etti.
          1989'da bir fotoğraf yarışmasında 'Çıplak ve Deniz' adlı fotoğraf dizisinin birinci olmasıyla bu alandaki uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil etti.

          Nuri Bilge Ceylan, Ankara'da askerlik görevini yerine getirdiği dönemlerde sinemacı olmaya karar vererek Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girdi.
          Nuri Bilge Ceylan, 1993'te oyunculuk yaptığı Mehmet Eryılmaz'ın 'Seviyorum Ergo Sum'da kamera arkası çalışmalarında da yer alarak sinemanın tekniği konusunda ilk bilgilerini edindi. Bu filmde kullanılan kamerayı satın alarak 'Koza' adlı kısa filmini çekti.

          Nuri Bilge Ceylan, 'Koza'nın Cannes Film Festivali'ne kabul edilen ilk Türk yapımı kısa film olmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

        • 5

          Zeki Demirkubuz, 1980 darbesinden sonra tutuklanıp 3 yıl hapis yattı. Bu dönemde edebiyata ilgi duymaya başlayan Demirkubuz, bu sıralarda Dostoyevski'yi keşfetti. Tahliyesinden sonra bir süre işportacılık yapan Demirkubuz, yarım bıraktığı liseyi dışarıdan bitirerek üniversite sınavına girdi.

          Zeki Demirkubuz; sinemaya, 1986'da Türk sinemasının ünlü yönetmenlerinden Zeki Ökten'in asistanlığını yaparak başladı.
          1994 yapımı 'C Blok' ile de senarist ve yönetmenliğe başladı.

        • 6

          'Kuru Otlar Üstüne'

          NURİ BİLGE CEYLAN'IN FİLMLERİ

          • Kasaba (1997)
          İzleyici Sayısı… Açıklanmadı
          • Mayıs Sıkıntısı (1999)
          İzleyici Sayısı… 24.006
          • Uzak (2002)
          İzleyici Sayısı… 64.179
          • İklimler (2006)
          İzleyici Sayısı… 35.345
          • Üç Maymun (2008)
          İzleyici Sayısı… 127.668
          • Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)
          İzleyici Sayısı… 161.181
          • Kış Uykusu (2014)
          İzleyici Sayısı… 304.782
          • Ahlat Ağacı (2018)
          İzleyici Sayısı… 246.766
          • Kuru Otlar Üstüne (2023)
          İzleyici Sayısı… 334.061

        • 7

          NURİ BİLGE CEYLAN'IN ÖDÜLLERİ

          KOZA
          Uluslararası İstanbul Film Festivali
          • FIPRESCI Ödülü
          Berlin Film Festivali
          • Caligari Ödülü
          Köln Film Festivali
          • En İyi Film
          • En İyi Görüntü Yönetmeni

          MAYIS SIKINTISI
          SİYAD Ödülleri
          • En İyi Film
          • En İyi Yönetmen
          Antalya Altın Portakal Film Festivali
          • En İyi Yönetmen
          • Dr. Avni Tolunay Özel Ödülü
          Uluslararası İstanbul Film Festivali
          • Altın Lale
          • Uluslararası FIPRESCI Ödülü
          • Halk Jürisi Ödülü
          Buenos Aires Uluslararası Film Festivali
          • En İyi Yönetmen
          Ankara Film Festivali
          • En İyi Film
          İskenderiye Film Festivali
          • Jüri Özel Ödülü
          • En İyi Kurgu

          UZAK
          Cannes Film Festivali
          • Büyük Jüri Ödülü
          Antalya Altın Portakal Film Festivali
          • En İyi Film
          • En İyi Yönetmen
          • En İyi Senaryo
          Ankara Film Festivali
          • En İyi Yönetmen
          • En İyi Görüntü Yönetmeni
          • En İyi Kurgu
          SİYAD Ödülleri
          • En İyi Film
          • En İyi Yönetmen
          • En İyi Görüntü Yönetmeni
          Uluslararası İstanbul Film Festivali
          • En İyi Film
          • Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Yılın En İyi Türk Yönetmeni
          • FIPRESCI Ödülü
          Orhon Arıburnu Ödülleri
          • En İyi Film
          • En İyi Yönetmen
          Chicago Uluslararası Film Festivali
          • En İyi 2. Film
          Montpellier Film Festivali
          • Altın Antigone
          Eleştirmenler Birliği Ödülü
          • Beyrut Film Festivali
          • En İyi Film
          • En İyi Senaryo
          Trieste Film Festivali
          • En İyi Film
          Mexico City Film Festivali
          • En İyi Yönetmen
          • En İyi Görüntü Yönetmeni

          İKLİMLER
          Antalya Film Festivali
          • En İyi Yönetmen
          Cannes Film Festivali
          • FIPRESCI Ödülü
          Uluslararası İstanbul Film Festivali
          • En İyi Film
          Skip City Uluslararası Dijital Sinema Festivali
          • En İyi Dijital Film

          ÜÇ MAYMUN
          Cannes Film Festivali
          • En İyi Yönetmen
          Yeşilçam Ödülleri
          • En İyi Film
          • En İyi Yönetmen
          • En İyi Senaryo
          SİYAD Ödülleri
          • En İyi Yönetmen
          Osian's Cinefan Film Festivali
          • En İyi Yönetmen
          Haifa Film Festivali
          • En İyi Film
          Asia Pasific Screen Awards
          • En İyi Film
          • En İyi Yönetmen
          Manaki Brothers Film Camera Festivali
          • Mosfilm Awards
          • Özel Mansiyon

          BİR ZAMANLAR ANADOLU’DA
          Cannes Film Festivali
          • Jüri Büyük Ödülü
          Asia Pasific Screen Awards
          • En İyi Yönetmen
          • Büyük Jüri Ödülü

          KIŞ UYKUSU
          Cannes Film Festivali
          • Altın Palmiye
          • FIPRESCI Ödülü
          SİYAD ÖDÜLLERİ
          • En İyi Film
          • En İyi Yönetmen

          AHLAT AĞACI
          SİYAD Ödülleri (2018)
          • En İyi Film
          • En İyi Yönetmen
          • En İyi Senaryo

        • 8

          'Hayat'

          ZEKİ DEMİRKUBUZ'UN FİLMLERİ

          • C Blok (1994)
          İzleyici Sayısı… Açıklanmadı
          • Masumiyet (1997)
          İzleyici Sayısı… 49.410
          • Üçüncü Sayfa (1999)
          İzleyici Sayısı… 15.234
          • Yazgı (2011)
          İzleyici Sayısı… 12.986
          • İtiraf (2002)
          İzleyici Sayısı… 17.234
          • Bekleme Odası (2004)
          İzleyici Sayısı… 7.023
          • Kader (2006)
          İzleyici Sayısı… 26.464
          • Kıskanmak (2009)
          İzleyici Sayısı… 28.737
          • Yeraltı (2012)
          İzleyici Sayısı… 54.344)
          • Bulantı (2015)
          İzleyici Sayısı… 21.056
          • Kor (2016)
          İzleyici Sayısı… 13.894
          • Hayat (2023)
          İzleyici Sayısı… 49.691

        • 9

          ZEKİ DEMİRKUBUZ'UN ÖDÜLLERİ

          C BLOK
          SİYAD Ödülleri
          • En İyi Film
          • En İyi Yönetmen

          MASUMİYET
          George ve Ruta Sodoul Ödülleri
          • Büyük Ödül
          Güney Filmleri Festivali
          • Büyük Ödül
          Brüksel Akdeniz Filmleri Festivali
          • Jüri Özel Ödülü
          Innsbruck Film Festivali
          • Halk Ödülü
          İstanbul Uluslararası Film Festivali
          • En İyi Film
          Ankara Film Festivali
          • Jüri Özel Ödülü
          Orhon Murat Arıburnu Ödülleri
          • En İyi Film
          • En İyi Yönetmen
          SİYAD Ödülleri
          • En İyi Film
          • En İyi Yönetmen
          Köln Türk Filmleri Festivali
          • Üçüncülük Ödülü
          Antalya Altın Portakal Film Festivali
          • En İyi İkinci Film
          Adana Altın Koza Film Festivali
          • En İyi Film, En İyi Yönetmen
          Altın Objektif Ödülleri
          • En İyi Film
          • En İyi Yönetmen

          ÜÇÜNCÜ SAYFA
          Uluslararası İstanbul Film Festivali
          • En İyi Yönetmen
          • FIPRESCI Ödülü: En İyi Türk Filmi
          Uluslararası Tiblis Film Festivali
          • En İyi Senaryo
          Orhon Murat Arıburnu Ödülleri
          • En İyi Film
          • En İyi Yönetmen
          Antalya Altın Portakal Film Festivali
          • En İyi Üçüncü Film
          • En İyi Senaryo
          SİYAD Ödülleri
          • En İyi Senaryo

          İTİRAF
          Uluslararası İstanbul Film Festivali
          • En İyi Yönetmen
          • FIPRESCI Ödülü
          Ankara Film Festivali
          • En İyi Yönetmen
          • Jüri Özel Ödülü
          SİYAD Ödülleri
          • En İyi Senaryo

          YAZGI
          Uluslararası İstanbul Film Festivali
          • En İyi Yönetmen
          • FIPRESCI Ödülü: Ulusal Yarışmada En İyi Film
          • FIPRESCI Ödülü: Uluslararası Yarışmada En İyi Film
          Antalya Altın Portakal Film Festivali
          • En İyi Üçüncü Film
          • En İyi Yönetmen
          • Jüri Özel Ödülü

          BEKLEME ODASI
          Uluslararası İstanbul Film Festivali
          • En İyi Yönetmen
          Mostra de Valencia Film Festivali
          • FIPRESCI Ödülü
          Orhon Murat Arıburnu Ödülleri
          • En İyi Film
          Antalya Altın Portakal Film Festivali
          • En İyi Üçüncü Film

          KADER
          Uluslararası İstanbul Film Festivali
          • En İyi Yönetmen
          • FIPRESCI Ödülü
          Ankara Uluslararası Film Festivali
          • En İyi Yönetmen
          Nürnberg Film Festival
          • En İyi Film
          Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali
          • En İyi Film

          YERALTI
          İstanbul Film Festivali
          • En İyi Yönetmen
          • Radikal Halk Ödülü
          Osians Cinefan Film Festivali
          • En iyi Film
          St.Petersburg Film Festivali
          • Halk ödülü.
          Dubai İnternational Film Festivali
          • En iyi Film

        X savaşları başladı
        X savaşları başladı Haberi Görüntüle
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Süper Kupa iptal oldu!
        Süper Kupa iptal oldu!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        Büyükekşi fenalaştı, ambulans çağrıldı
        Büyükekşi fenalaştı, ambulans çağrıldı
        Kupa ikiye bölünsün
        Kupa ikiye bölünsün
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Beşiktaş'tan Süper Kupa daveti!
        Beşiktaş'tan Süper Kupa daveti!
        MSB: 16 hedef imha edildi
        MSB: 16 hedef imha edildi
        Otomobil kamyonete çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobil kamyonete çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
        7 aylık eşini öldürüp intihara kalkıştı
        7 aylık eşini öldürüp intihara kalkıştı
        Birlikte yaşadığını kadını vuran jandarma tutuklandı
        Birlikte yaşadığını kadını vuran jandarma tutuklandı
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Poşete zam gelecek mi?
        Poşete zam gelecek mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        Habertürk Anasayfa