Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un sinemaya yönelme hikâyeleri

Sol köşede; Nuri Bilge Ceylan...

Sağ köşede; Zeki Demirkubuz...

Türk sinemasının bol ödüllü senarist - yönetmenleri...

Aralarında yıllara dayanan bir gerilim olduğu biliniyordu ama nedeni / nedenleri bilinmiyordu.

O nedenler, geçtiğimiz günlerde Habertürk'te yayınlanan Haluk Mertbey'in 'Meseleler' adlı programında Zeki Demirkubuz'un yaptığı açıklamalarla ortaya çıktı.

Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasında programdan sonra X üzerinden başlayan polemik, şimdilik durmuş durumda.

Her ikisi de yıllara dayanan uzun ve meşakkatli çalışmaları sonrasında 'Nuri Bilge Ceylan Sineması' ile 'Zeki Demirkubuz Sineması'nı oluşturdu. Hikâye anlatıcılığında elde ettikleri başarıları, Türkiye'de ve yurt dışında birçok ödüle layık görülmelerini sağladı.

Bol ödüllü olmalarının yanı sıra daha birçok ortak noktaları bulunuyor.

Bunlardan biri; fanatizm ölçüsünde taraftarlara sahipler.

Öyle ki izleyicileri, ezeli rakip futbol takımlarının taraftarları gibi davranıyor.

Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un ortak yönlerinden biri de sinemaya başlama hikâyeleri. Her ikisi de sinemaya başlamaya kalın duvarların arkasındayken karar verdi.

Her ikisi de sinemaya başlama kararını hayatı sorgulamak, arzularının aslında nelere yönelik olduğunu keşfetmek için bolca zamanlarının olduğu bir dönemde aldı.

Nuri Bilge Ceylan, sinemaya askerlik görevini yerine getirirken kışlada, Zeki Demirkubuz ise 1980 askeri darbesi sırasında tutuklandıktan sonra hapishanede yöneldi.

Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz; günün sonunda Türk sinemasına sayısal olarak izleyici açısından çok fazla katkı sağlamamış olsa da yurt dışında layık görüldükleri ödüllerle büyük prestij kazandırdı.