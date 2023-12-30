Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un sinemaya yönelme hikâyeleri
Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasında yıllara dayanan gerilimin nedenleri, geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Aralarında oldum olası büyük rekabet olan Ceylan ile Demirkubuz'un sinemaya başlama hikâyeleri kaderin garip bir cilvesi olarak birbiriyle benzerlik taşıyor. Sinemaya; biri askerde, diğeri hapishanede olmak üzere kalın duvarların arkasında yöneldi
- 1
Sol köşede; Nuri Bilge Ceylan...
Sağ köşede; Zeki Demirkubuz...
Türk sinemasının bol ödüllü senarist - yönetmenleri...
Aralarında yıllara dayanan bir gerilim olduğu biliniyordu ama nedeni / nedenleri bilinmiyordu.
O nedenler, geçtiğimiz günlerde Habertürk'te yayınlanan Haluk Mertbey'in 'Meseleler' adlı programında Zeki Demirkubuz'un yaptığı açıklamalarla ortaya çıktı.
Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasında programdan sonra X üzerinden başlayan polemik, şimdilik durmuş durumda.
Her ikisi de yıllara dayanan uzun ve meşakkatli çalışmaları sonrasında 'Nuri Bilge Ceylan Sineması' ile 'Zeki Demirkubuz Sineması'nı oluşturdu. Hikâye anlatıcılığında elde ettikleri başarıları, Türkiye'de ve yurt dışında birçok ödüle layık görülmelerini sağladı.
Bol ödüllü olmalarının yanı sıra daha birçok ortak noktaları bulunuyor.
Bunlardan biri; fanatizm ölçüsünde taraftarlara sahipler.
Öyle ki izleyicileri, ezeli rakip futbol takımlarının taraftarları gibi davranıyor.
Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un ortak yönlerinden biri de sinemaya başlama hikâyeleri. Her ikisi de sinemaya başlamaya kalın duvarların arkasındayken karar verdi.
Her ikisi de sinemaya başlama kararını hayatı sorgulamak, arzularının aslında nelere yönelik olduğunu keşfetmek için bolca zamanlarının olduğu bir dönemde aldı.
Nuri Bilge Ceylan, sinemaya askerlik görevini yerine getirirken kışlada, Zeki Demirkubuz ise 1980 askeri darbesi sırasında tutuklandıktan sonra hapishanede yöneldi.
Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz; günün sonunda Türk sinemasına sayısal olarak izleyici açısından çok fazla katkı sağlamamış olsa da yurt dışında layık görüldükleri ödüllerle büyük prestij kazandırdı.
- 2
Nuri Bilge Ceylan
Doğum Tarihi... 1959
Öğrenim... İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nde başladıysa da mezun olmadan üniversiteden ayrılarak Boğaziçi Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne geçti. Bu üniversiteden mezun olduktan sonra da Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğrenim gördü.
- 3
Zeki Demirkubuz
Doğum Tarihi... 1964
Öğrenim... İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.
-
- 4
Nuri Bilge Ceylan, üniversitedeki öğrenimi sırasında fotoğrafçılık, dağcılık ve mağaracılık kulüplerine katılarak doğa etkinlikleriyle ilgilendi. Ceylan, 1985'te mezun olduktan sonra Londra ve Katmundu'ya seyahat etti.
1989'da bir fotoğraf yarışmasında 'Çıplak ve Deniz' adlı fotoğraf dizisinin birinci olmasıyla bu alandaki uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil etti.
Nuri Bilge Ceylan, Ankara'da askerlik görevini yerine getirdiği dönemlerde sinemacı olmaya karar vererek Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girdi.
Nuri Bilge Ceylan, 1993'te oyunculuk yaptığı Mehmet Eryılmaz'ın 'Seviyorum Ergo Sum'da kamera arkası çalışmalarında da yer alarak sinemanın tekniği konusunda ilk bilgilerini edindi. Bu filmde kullanılan kamerayı satın alarak 'Koza' adlı kısa filmini çekti.
Nuri Bilge Ceylan, 'Koza'nın Cannes Film Festivali'ne kabul edilen ilk Türk yapımı kısa film olmasıyla dikkatleri üzerine çekti.
- 5
Zeki Demirkubuz, 1980 darbesinden sonra tutuklanıp 3 yıl hapis yattı. Bu dönemde edebiyata ilgi duymaya başlayan Demirkubuz, bu sıralarda Dostoyevski'yi keşfetti. Tahliyesinden sonra bir süre işportacılık yapan Demirkubuz, yarım bıraktığı liseyi dışarıdan bitirerek üniversite sınavına girdi.
Zeki Demirkubuz; sinemaya, 1986'da Türk sinemasının ünlü yönetmenlerinden Zeki Ökten'in asistanlığını yaparak başladı.
1994 yapımı 'C Blok' ile de senarist ve yönetmenliğe başladı.
- 6
'Kuru Otlar Üstüne'
NURİ BİLGE CEYLAN'IN FİLMLERİ
• Kasaba (1997)
İzleyici Sayısı… Açıklanmadı
• Mayıs Sıkıntısı (1999)
İzleyici Sayısı… 24.006
• Uzak (2002)
İzleyici Sayısı… 64.179
• İklimler (2006)
İzleyici Sayısı… 35.345
• Üç Maymun (2008)
İzleyici Sayısı… 127.668
• Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)
İzleyici Sayısı… 161.181
• Kış Uykusu (2014)
İzleyici Sayısı… 304.782
• Ahlat Ağacı (2018)
İzleyici Sayısı… 246.766
• Kuru Otlar Üstüne (2023)
İzleyici Sayısı… 334.061
-
- 7
NURİ BİLGE CEYLAN'IN ÖDÜLLERİ
KOZA
Uluslararası İstanbul Film Festivali
• FIPRESCI Ödülü
Berlin Film Festivali
• Caligari Ödülü
Köln Film Festivali
• En İyi Film
• En İyi Görüntü Yönetmeni
MAYIS SIKINTISI
SİYAD Ödülleri
• En İyi Film
• En İyi Yönetmen
Antalya Altın Portakal Film Festivali
• En İyi Yönetmen
• Dr. Avni Tolunay Özel Ödülü
Uluslararası İstanbul Film Festivali
• Altın Lale
• Uluslararası FIPRESCI Ödülü
• Halk Jürisi Ödülü
Buenos Aires Uluslararası Film Festivali
• En İyi Yönetmen
Ankara Film Festivali
• En İyi Film
İskenderiye Film Festivali
• Jüri Özel Ödülü
• En İyi Kurgu
UZAK
Cannes Film Festivali
• Büyük Jüri Ödülü
Antalya Altın Portakal Film Festivali
• En İyi Film
• En İyi Yönetmen
• En İyi Senaryo
Ankara Film Festivali
• En İyi Yönetmen
• En İyi Görüntü Yönetmeni
• En İyi Kurgu
SİYAD Ödülleri
• En İyi Film
• En İyi Yönetmen
• En İyi Görüntü Yönetmeni
Uluslararası İstanbul Film Festivali
• En İyi Film
• Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Yılın En İyi Türk Yönetmeni
• FIPRESCI Ödülü
Orhon Arıburnu Ödülleri
• En İyi Film
• En İyi Yönetmen
Chicago Uluslararası Film Festivali
• En İyi 2. Film
Montpellier Film Festivali
• Altın Antigone
Eleştirmenler Birliği Ödülü
• Beyrut Film Festivali
• En İyi Film
• En İyi Senaryo
Trieste Film Festivali
• En İyi Film
Mexico City Film Festivali
• En İyi Yönetmen
• En İyi Görüntü Yönetmeni
İKLİMLER
Antalya Film Festivali
• En İyi Yönetmen
Cannes Film Festivali
• FIPRESCI Ödülü
Uluslararası İstanbul Film Festivali
• En İyi Film
Skip City Uluslararası Dijital Sinema Festivali
• En İyi Dijital Film
ÜÇ MAYMUN
Cannes Film Festivali
• En İyi Yönetmen
Yeşilçam Ödülleri
• En İyi Film
• En İyi Yönetmen
• En İyi Senaryo
SİYAD Ödülleri
• En İyi Yönetmen
Osian's Cinefan Film Festivali
• En İyi Yönetmen
Haifa Film Festivali
• En İyi Film
Asia Pasific Screen Awards
• En İyi Film
• En İyi Yönetmen
Manaki Brothers Film Camera Festivali
• Mosfilm Awards
• Özel Mansiyon
BİR ZAMANLAR ANADOLU’DA
Cannes Film Festivali
• Jüri Büyük Ödülü
Asia Pasific Screen Awards
• En İyi Yönetmen
• Büyük Jüri Ödülü
KIŞ UYKUSU
Cannes Film Festivali
• Altın Palmiye
• FIPRESCI Ödülü
SİYAD ÖDÜLLERİ
• En İyi Film
• En İyi Yönetmen
AHLAT AĞACI
SİYAD Ödülleri (2018)
• En İyi Film
• En İyi Yönetmen
• En İyi Senaryo
- 8
'Hayat'
ZEKİ DEMİRKUBUZ'UN FİLMLERİ
• C Blok (1994)
İzleyici Sayısı… Açıklanmadı
• Masumiyet (1997)
İzleyici Sayısı… 49.410
• Üçüncü Sayfa (1999)
İzleyici Sayısı… 15.234
• Yazgı (2011)
İzleyici Sayısı… 12.986
• İtiraf (2002)
İzleyici Sayısı… 17.234
• Bekleme Odası (2004)
İzleyici Sayısı… 7.023
• Kader (2006)
İzleyici Sayısı… 26.464
• Kıskanmak (2009)
İzleyici Sayısı… 28.737
• Yeraltı (2012)
İzleyici Sayısı… 54.344)
• Bulantı (2015)
İzleyici Sayısı… 21.056
• Kor (2016)
İzleyici Sayısı… 13.894
• Hayat (2023)
İzleyici Sayısı… 49.691
- 9
ZEKİ DEMİRKUBUZ'UN ÖDÜLLERİ
C BLOK
SİYAD Ödülleri
• En İyi Film
• En İyi Yönetmen
MASUMİYET
George ve Ruta Sodoul Ödülleri
• Büyük Ödül
Güney Filmleri Festivali
• Büyük Ödül
Brüksel Akdeniz Filmleri Festivali
• Jüri Özel Ödülü
Innsbruck Film Festivali
• Halk Ödülü
İstanbul Uluslararası Film Festivali
• En İyi Film
Ankara Film Festivali
• Jüri Özel Ödülü
Orhon Murat Arıburnu Ödülleri
• En İyi Film
• En İyi Yönetmen
SİYAD Ödülleri
• En İyi Film
• En İyi Yönetmen
Köln Türk Filmleri Festivali
• Üçüncülük Ödülü
Antalya Altın Portakal Film Festivali
• En İyi İkinci Film
Adana Altın Koza Film Festivali
• En İyi Film, En İyi Yönetmen
Altın Objektif Ödülleri
• En İyi Film
• En İyi Yönetmen
ÜÇÜNCÜ SAYFA
Uluslararası İstanbul Film Festivali
• En İyi Yönetmen
• FIPRESCI Ödülü: En İyi Türk Filmi
Uluslararası Tiblis Film Festivali
• En İyi Senaryo
Orhon Murat Arıburnu Ödülleri
• En İyi Film
• En İyi Yönetmen
Antalya Altın Portakal Film Festivali
• En İyi Üçüncü Film
• En İyi Senaryo
SİYAD Ödülleri
• En İyi Senaryo
İTİRAF
Uluslararası İstanbul Film Festivali
• En İyi Yönetmen
• FIPRESCI Ödülü
Ankara Film Festivali
• En İyi Yönetmen
• Jüri Özel Ödülü
SİYAD Ödülleri
• En İyi Senaryo
YAZGI
Uluslararası İstanbul Film Festivali
• En İyi Yönetmen
• FIPRESCI Ödülü: Ulusal Yarışmada En İyi Film
• FIPRESCI Ödülü: Uluslararası Yarışmada En İyi Film
Antalya Altın Portakal Film Festivali
• En İyi Üçüncü Film
• En İyi Yönetmen
• Jüri Özel Ödülü
BEKLEME ODASI
Uluslararası İstanbul Film Festivali
• En İyi Yönetmen
Mostra de Valencia Film Festivali
• FIPRESCI Ödülü
Orhon Murat Arıburnu Ödülleri
• En İyi Film
Antalya Altın Portakal Film Festivali
• En İyi Üçüncü Film
KADER
Uluslararası İstanbul Film Festivali
• En İyi Yönetmen
• FIPRESCI Ödülü
Ankara Uluslararası Film Festivali
• En İyi Yönetmen
Nürnberg Film Festival
• En İyi Film
Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali
• En İyi Film
YERALTI
İstanbul Film Festivali
• En İyi Yönetmen
• Radikal Halk Ödülü
Osians Cinefan Film Festivali
• En iyi Film
St.Petersburg Film Festivali
• Halk ödülü.
Dubai İnternational Film Festivali
• En iyi Film