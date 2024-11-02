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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Geri dönüşlerin Paşa'sı! - Kasımpaşa Haberleri

        Geri dönüşlerin Paşa'sı!

        Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a karşı ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Kasımpaşa, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçtan 3-1 galip ayrıldı. Yine müthiş bir dönüşe imza atan lacivert-beyazlılar, ligin 7. haftasında Galatasaray'a karşı da skoru 3-0'dan 3-3'e getirmişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 21:39 Güncelleme: 02.11.2024 - 21:55
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        Geri dönüşlerin Paşa'sı!
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlanırken, lacivert-beyazlılar ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı.

        Maçın ikinci bölümünde 54. dakikada Claudio Winck, 70. dakikada Aytaç Kara, 88. dakikada Mamadou Fall ile ağları havalandıran konuk ekip, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla Kasımpaşa, Beşiktaş'a bu sezon evindeki ilk yenilgiyi tattırdı.

        Lacivert-beyazlılar, Süper Lig tarihinde ilk kez bu deplasmanda ilk yarısını geride kapattığı bir maçı kazandı (23 maç)

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        SAMİ UĞURLU TARİHE GEÇTİ

        Beşiktaş'a rakip olduğu dört Süper Lig maçını da kazanan Sami Uğurlu, lig tarihinde siyah-beyazlıları üst üste dört kez mağlup eden ilk teknik direktör oldu.

        GALATASARAY'A DA AYNI TARİFE

        Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'a konuk olan Kasımpaşa, yine aynı tarifeyi uygulamıştı. Sarı-kırmızılıların evinde oynanan maçta ilk yarıyı 3-0 geride kapatan lacivert-beyazlı ekip, yine geri dönmüştü.

        44. dakikada Mamadou Fall, 83'te Haris Hajradinovic (p) ve 90+5'te Nuno da Costa'nın golleriyle skoru 3-3'e getiren Kasımpaşa, 3-0 geriye düştüğü maçtan 1 puanla ayrılmıştı.

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