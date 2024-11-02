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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Rıdvan Dilmen: Oyunun kararını Kasımpaşa verdi! - Kasımpaşa Haberleri

        Rıdvan Dilmen: Oyunun kararını Kasımpaşa verdi!

        Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. HT Spor'da bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle yorumlayan Rıdvan Dilman, "Oyunun kararını maçın sonuna kadar Kasımpaşa verdi." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 21:50 Güncelleme: 02.11.2024 - 21:55
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        "Oyunun kararını Kasımpaşa verdi!"
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi ve 1-0 geriye düştüğü maçtan rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

        Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin sunduğu %100 Futbol programında, Beşiktaş-Kasımpaşa maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        "OYUNUN KARARINI KASIMPAŞA VERDİ"

        Lacivert-beyazlıların oyunundan övgüyle bahseden Dilmen, "Kasımpaşa kazanmaya gelmiş, beraberliği versinler "Yok biz kazanmaya geldik" modundaydılar. Beşiktaş'ın teknik direktörü tıpkı Mourinho gibi hatta Okan Hoca gibi şunu söylüyor. Torreira kalıyor Sara gidiyor; Fenerbahçe'de Amrabat kalıyor, Fred gidiyor. Beşiktaş da, Ndour sen kal Gedson sen git ileriyi 4'le 5'le... Fakat öyle bir Kasımpaşa geldi ki dersini iyi çalışmış, Gedson'u geriye itti. Oyunun kararını maçın sonuna kadar Kasımpaşa verdi." ifadelerini kullandı.

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