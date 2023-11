Zümrüt Arol Bekçe: Chris Rock'ın Türkiye'ye gelmesini çok istiyorum

Lesli Karavil

“ŞEHRE YAYILMAYA ÇALIŞIYORUZ”

• ‘İstanbul Komedi Festivali’nin 6’ncı yılındayız. İlk günden bu yana ‘İstanbul Komedi Festivali’nin şehre kazandırdıklarından söz etmekle başlayalım.

Bunu seyircilerimiz daha iyi cevaplayacaktır… 2016’da çok heyecanla başladık. Bir pandemi aramız oldu ama onun dışında kesintisiz yaptık. Kadıköy’e de gidiyoruz, Bostancı'ya da gidiyoruz, Bakırköy’e de gidiyoruz. İstanbul’un her yerinde olmaya çalışıyoruz. Beşiktaş Belediyesi her zaman kalemiz ve bize çok destek veriyor. Elimizden geldiği kadar çok fazla insana ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim yerimiz, tiyatromuz BKM, Beşiktaş’ta… Şu an içinde bulunduğumuz Maximum Uniq de Maslak’ta… İstanbul koca bir şehir ve her yerde olmak lazım. Bu sene 25’e yakın mekândayız ve farklı yerlerdeyiz. O nedenle mümkün mertebe şehre yayılmaya çalışıyoruz. Bunun için yerel yönetimlerin de desteği gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteği gerekiyor ama biz kurum olarak elimizden geleni yapıyoruz. Biliyoruz ki Edinburgh Festivali 50 yılı aşkın süredir her türlü destekle yapılıyor. Bunu tek başına bir kurumun üstlenmesi hiç kolay değil. Bu nedenle biz elimizden geleni yapıyoruz, ne mutlu ki seyircimizde çok ciddi bir karşılık buluyor. Çünkü bütün etkinliklerimiz çok dolu geçiyor, çok talep görüyor. Her sene yeni etkinlikler ekleyerek ve büyüterek ilerliyoruz. Sağ olsun İş Bankası Maximum kart ile çok büyük destek veriyor. Biz büyütmeye çalışıyoruz. Bu sene İş Bankası ile ikinci senemiz…. Onlar da festivale çok inanıyor. Her şeyden evvel genel seyirciye hitap eden, insanların yüzünü güldürmeyi amaçlayan çok moralli bir festival. Bunun içinde olmak, destek olmak… Bunlar çok önemli. Yapan bizler için de çok önemli. Gerek Beşiktaş Belediyesi Rıza Akpolat Başkan gerek İş Bankası… Bunların maddi kısmını söylemiyorum ama manevi olarak el ele olmak, inanıp birlikte yürüme kısmı bizim için çok kıymetli ve motive edici.