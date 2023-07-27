'Görevimiz Tehlike'nin İstanbul çekimleri iptal edildi

Nedeni ise Christopher McQuarrie'ın yaptığı gizlilik sözleşmesinin ihlal edilmesi.

Kapalıçarşı, pazar günü kapalıydı. İncelemeler için özel olarak ekibe açıldı. Çarşı yönetiminin belirlediği birkaç kişi de Christopher McQuarrie ve ekibine gizlilik sözleşmesi çerçevesinde eşlik etti.