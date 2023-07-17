'Görevimiz Tehlike VII'ye gösterilen ilgi Tom Cruise'u haklı çıkardı

Büyük bir bölümü pandemide zor şartlar altında çekilen filmin temel özelliklerinden biri Tom Cruise'un filmlerini sadece sinema için çekme kararlılığını sürdürmesi.

Bilindiği üzere Tom Cruise, bir önceki filmi 'Top Gun: Maverick'i sinemalar için çekmiş, 2022'de Cannes Film Festivali'nde yaptığı açıklamayla dijital platformlara film üretmeyeceğini dile getirmişti. Cruise, sinema - dijital platform tartışması için geçtiğimiz yıl katıldığı Cannes Film Festivali'nde şu açıklamada bulunmuştu: Büyük ekran için filmler yapıyorum. Sinemanın yaşaması lazım.