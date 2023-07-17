'Görevimiz Tehlike VII'ye gösterilen ilgi Tom Cruise'u haklı çıkardı
Tom Cruise, her fırsatta filmleri sinema için çekmenin hâlâ kârlı bir iş olduğunu dile getiriyor. Bu nedenle yeni filmi 'Görevimiz Tehlike VII'nin küresel hasılatı, bir hayli önem taşıyordu. Film için harcanan paranın yüzde 40'ı 5 günde çıkarıldı. 'Görevimiz Tehlike VII', Türkiye'de 35 filmin gösterimde olduğu hafta sonunu ilk sırada tamamladı
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'Görevimiz Tehlike' serisinde 'Ethan Hunt'ın 1996'da başlayan dünyayı kötülerden kurtarma görevini 2024'te tamamlayacağı yönünde iddialar ortaya atıldı.
Yönetmen Christopher McQuarrie, söz konusu iddiaların doğru olmadığını belirterek serinin yeni filmlerinde 'Ethan Hunt'ı canlandıran Tom Cruise ile çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.
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'Görevimiz Tehlike'nin yedinci filminin ilk bölümü bazı ülkelerde geçtiğimiz hafta başında, Türkiye'de ise cuma günü gösterime girdi.
'Görevimiz Tehlike VII'nin ikinci bölümü ise izleyicilerle 28 Haziran 2024'te buluşacak.
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Büyük bir bölümü pandemide zor şartlar altında çekilen filmin temel özelliklerinden biri Tom Cruise'un filmlerini sadece sinema için çekme kararlılığını sürdürmesi.
Bilindiği üzere Tom Cruise, bir önceki filmi 'Top Gun: Maverick'i sinemalar için çekmiş, 2022'de Cannes Film Festivali'nde yaptığı açıklamayla dijital platformlara film üretmeyeceğini dile getirmişti. Cruise, sinema - dijital platform tartışması için geçtiğimiz yıl katıldığı Cannes Film Festivali'nde şu açıklamada bulunmuştu: Büyük ekran için filmler yapıyorum. Sinemanın yaşaması lazım.
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Bu açıklamasının ardından Tom Cruise'un filmlerinin sinema salonlarındaki gösterimlerinin küresel hasılatı oldukça merak ediliyordu.
Açıklamasının hemen ardından gösterime giren170 milyon dolar bütçeye sahip'Top Gun: Maverick'in küresel hasılatı ise 1.495.696.292 dolarolarak gerçekleşti.
Yapımcı tarafına kalan payla film, sinema salonu gösterimlerinden yaklaşık 600 milyon dolar kâr elde etti.
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Bu bağlamda; 'Görevimiz Tehlike VII'nin ilk bölümünün gişesi de Tom Cruise'un filmlerini sinema için çekmesinin isabetli bir karar olup olmadığının sağlaması adına önem taşıyor.
Bütçesi, 291 milyon dolar olan serinin yedinci filminin küresel açılışı 235.003.550 dolar oldu.
Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Esai Morales, Ving Rhames ve Simon Pegg'in başrollerini paylaştığı 'Görevimiz Tehlike VII'nin Türkiye açılışında 89.409bilet kesildi.
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Hasılatın yarısının sinema salonlarının işletmecilerine, yarısının da yapımcı tarafına kaldığını göz önünde bulunduracak olursak, 'Görevimiz Tehlike VII için harcanan paranın yüzde 40'ı ilk 5 günde çıkarıldı.
'Görevimiz Tehlike' serisinin önceki filmlerinin küresel hasılatı ve Türkiye'deki izleyici sayıları şu şekilde gerçekleşmişti:
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• GÖREVİMİZ TEHLİKE I (1996)
Küresel Hasılat... 457.696.391$
Türkiye İzleyici Sayısı... 419.549
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• GÖREVİMİZ TEHLİKE II (2000)
Küresel Hasılat... 546.388.108$
Türkiye İzleyici Sayısı... 792.865
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• GÖREVİMİZ TEHLİKE III (2006)
Küresel Hasılat... 398.479.497$
Türkiye İzleyici Sayısı... 382.553
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• GÖREVİMİZ TEHLİKE IV (2011)
Küresel Hasılat... 694.713.380$
Türkiye İzleyici Sayısı... 640.819
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• GÖREVİMİZ TEHLİKE V (2015)
Küresel Hasılat... 682.714.267$
Türkiye İzleyici Sayısı... 719.045
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• GÖREVİMİZ TEHLİKE VI (2018)
Küresel Hasılat... 791.657.398$
Türkiye İzleyici Sayısı... 645.061
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• GÖREVİMİZ TEHLİKE VII (2023)
Küresel Hasılat... 235.003.550 $ (Açılış)
Türkiye İzleyici Sayısı... 89.409 (Açılış)