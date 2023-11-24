Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin en iyileri ödüllendirildi
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin kapanış gecesinde ödül töreni düzenlendi. 'Herkes İçin Adalet' temalı festivalde kazananlara ödülleri takdim edilirken Prof. Dr. Adem Sözüer, yaptığı konuşmada; "Evrensel çapta barış ve kardeşlik için 'Herkes İçin Adalet' demeye devam ediyoruz" dedi
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Bu yıl, 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin ödül töreni Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi. Ödül töreninde yarışma kategorinde dereceye girenler ödüllendirildi.
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'Herkes İçin Adalet' temasıyla düzenlenen 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, yaptğı konuşmada; "Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin adalet platformunda, dünyanın dört bir köşesinden sanatçılar ve bilim insanları bir araya geldi. İnsanlığa karşı işlenen suçlara, ayrımcılık ve her alandaki eşitsizliklere sinema ve bilimin diliyle karşı duruşlar özgürce ifade edildi. Evrensel çapta barış ve kardeşlik için 'Herkes İçin Adalet' demeye devam ediyoruz" dedi.
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Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci ise konuşmasında duygu ve düşüncelerini şu şekilde aktardı; "Sunucularımız Pınar Altuğ Atacan ile Hakan Bilgin'e, İstanbul Üniversitesi'ne, Sinema Genel Müdürlüğü'ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Kültür Bakanlığı'na ve gönüllü ekibimize çok teşekkür ediyorum."
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ÖDÜLLER
Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması
• En İyi Film Ödülü... Fani Dizeler
Filmin, Alireza Khatami ile ortak yönetmeni olan Ali Asgari, video mesajla Filistin halkını selamladığını belirterek ödül için teşekkür etti.
• Jüri Özel Ödülü... Hayat Yükü
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Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması
• En İyi Film Ödülü... Sarı
• Jüri Özel Ödülü... Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar
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Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması
En İyi Belgesel Film Ödülü... Beyaz Dağın Çocukları
• Jüri Özel Ödülü... Suriyeli Kozmonot
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• Habertürk Seyirci Ödülü... Yeşil Hudut
'Habertürk Seyirci Ödülü' filmi seyreden izleyicilerin oylarıyla belirlendi. Bu yıl izleyiciler, 'Yeşil Hudut' filmini ödüle layık gördü. Ödül, filmin yönetmeni Agnieszka Holland'e iletilmek üzere Habertürk yöneticilerine verildi. Bir sonraki yıl festival filmlerini ücretsiz seyredecek kişiler izleyicilerin huzurunda çekilişle belirlendi.
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• Öğrenci Jürisi Ödülü... Karganın Uykusu
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SİYAD Jürisi Ödülü... Deniz Kızı
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