Beşiktaş'ta büyük üzüntü!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup olan Beşiktaş'ta, futbolcular bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşadı.
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Trendyol Süper Lig’in 11’inci haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu.
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Tüpraş Stadyumu’nda bu sezon oynadığı Antalyaspor, Sivasspor, Eyüpspor ve Konyaspor ile oynadığı mücadelelerden 3 puanla ayrılan siyah-beyazlılar, bu mağlubiyetle ligde evinde ilk kez 3 puan kaybetti.
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Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 54’üncü dakikada Claudio Winck, 70’inci dakikada Aytaç Kara ile 88’inci dakikada Mamadou Fall kaydetti. Siyah-beyazlıların maçtaki tek golü 45+3’üncü dakikada Ernest Muçi’den geldi.
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Öte yandan konuk ekipte Nuno da Costa 90+2’nci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kasımpaşa bu sonuçla 14 puana yükseldi. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.
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Hakem Zorbay Küçük'ün bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlı oyuncular büyük üzüntü yaşadı.
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Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada puan farkını eritmek isteyen Kara Kartal, sahasında kaybederek büyük bir fırsatı tepmiş oldu.
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