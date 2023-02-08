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1999 depreminde 1 hafta kapanan borsada neler yaşanmıştı?

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinin ardından BIST 100 2 günde yüzde 9.8'lik düşüş yaşadı. Özellikle dün yaşanan yüzde 8.6'lık gerilemenin ardından borsanın geçici süre işlemlere kapatılması tartışılmaya başlandı. 17 Ağustos 1999 depreminde İMKB 1 haftalığına işleme kapatılmıştı. 26 Ağustos'ta işlemler açıldığında ilk gün İMKB 100'de yüzde 10'un üzerinde kayıp yaşandı. Ancak daha sonra toplam 6 iş gününde endeks 16 Ağustos 1999'daki seviyesine geri döndü. İMKB 1999 genelinde dolar bazında yüzde 242 yükselerek dünyanın en çok getiri sağlayan borsası oldu

Giriş: 08.02.2023 - 09:08 | Güncelleme: ABONE OL
1999 depreminde 1 hafta kapanan borsada neler yaşanmıştı?
1999 depreminde 1 hafta kapanan borsada neler yaşanmıştı?
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10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinin ardından Borsa İstanbul'da çeşitli önlemler alındı.

Pazartesi gününden itibaren açığa satışlar yasaklandı ve satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulaması devreye alındı. Dün ise depo şartı kaldırıldı.

Borsanın açılmasıyla BIST 100'de beklendiği gibi düşüşler kaydedildi. Endeks pazartesi günü dalgalı bir seyir izlerken günü yüzde 1.35 düşüşle tamamladı. Dün ise satışlar derinleşti ve BIST 100 günü yüzde 8.62 düşüşle tamamlandı. Böylece endeksteki 2 günlük düşüş yüzde 9.8'i buldu.

Borsa geneli satıcılı bir seyir izlerken çimento hisselerinde 2 gün üst üste tavan fiyatlara ulaşıldı.

Dün yaşanan sert gerilemenin ardından bazı yatırımcılar yaşanan felaketin büyüklüğü göz önünde bulundurularak Borsa İstanbul'da işlemlerin kapatılması talebinde bulundu. Türkiye'yi derinden etkileyen 1999 depreminden sonra borsanın kapatıldığını hatırlattı.

26 AĞUSTOS'A KADAR KAPATILDI

17 Ağustos 1999'da salı günü sabaha karşı yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından o günkü adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 26 Ağustos Perşembe gününe kadar kapatılmıştı. Yani toplamda 7 iş gününde borsada işlem yapılmamıştı.

İLK GÜN SERT SATIŞ GELDİ

İMKB 100 endeksi 16 Ağustos 1999'da günü 5.807 puandan tamamlamıştı. 26 Ağustos'ta işlemlerin açılmasıyla 1 günde yüzde 10.38 değer kaybetti ve 5.204 puana geriledi. 27 Ağustos Cuma günü ise gelen tepki alımlarıyla endeks yüzde 1.4 yükseldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle pazartesi günü işlem yapılmazken 31 Ağustos'ta İMKB 100 yeni bir satış dalgasıyla yüzde 4.91 geriledi. Endeks 2 Eylül'de yüzde 1.79, 3 Eylül'de yüzde 2.47, 6 Eylül'de ise yüzde 8.68 yükseldi.

4 işlem gününde üst üste yükseliş kaydeden İMKB 100 böylece 6 Eylül 1999 itibarıyla 16 Ağustos'taki seviyesinin üzerine tırmanarak 5.824 puana çıktı. 26 Ağustos'taki sert düşüşün ardından kayıplarını 6 işlem gününde telafi etmiş oldu.

DOLAR BAZINDA DÜNYADA EN ÇOK YÜKSELEN BORSA OLDU

İMKB 100 yılın geri kalanını genel olarak yükselişle geçirirken 1999 yılını yüzde 485.4'lük yükselişle 15.209 puandan tamamladı. Dolar bazındaki getirisi de yüzde 242 oldu. Böylece İMKB o sene dolar bazında dünyanın en çok yükselen borsası oldu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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