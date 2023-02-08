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Deprem felaketinin ardından üç günde toplam yüzde 16.2 değer yitiren Borsa İstanbul 5 iş günü süreyle kapatıldı. Kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin iptaline karar verildi. Depremlerin ardından BIST 100 2 günde yüzde 9.8'lik düşüş yaşadı. Özellikle dün yaşanan yüzde 8.6'lık gerilemenin ardından borsanın geçici süre işlemlere kapatılması tartışılmaya başlandı. Bugün ise felaketin 3. gününde Borsa İstanbul, sabah saatlerindeki yeni düşüşün ardından pay piyasasında işlemlerin durdurulduğunu açıkladı. Kapanma kararı gelene kadar 3 gündeki toplam kayıp yüzde 16.2'yi buldu. Yatırımcılar sosyal medyada yoğun şekilde deprem sonrası işlemlerin iptal edilmesi talebinde bulundu.

Bugün ise felaketin 3. gününde, sabah saatlerindeki yüzde 7'yi aşan düşüşün ardından iki kez devre kesici uygulandı. Ardından pay piyasasında işlemlerin durdurulduğu açıklandı. 17:30 sularında ise bugünkü işlemlerin iptal edildiği, borsanın 5 gün kapalı kalacağı duyuruldu.

Borsa İstanbul A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağandışı fiyat hareketleri nedenleriyle Borsamız Piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde işleyişini teminen, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliğinin "Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali" başlıklı 33 üncü maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

YATIRIMCILARIN YÜZDE 9.6'SI DEPREM BÖLGESİNDE

Toplam hisse senedi yatırımcılarının yüzde 10’u deprem bölgesinde. Bugün iptal edilmeseydi 13 dakikalık kayıp piyasa değeri açısından 360 milyar TL idi. MKK verilerine göre Ocak 2023 itibarıyla depremin etkilediği 10 ilde 381 bin 383 borsa yatırımcısı bulunuyor. Bu toplam yatırımcı sayısının yaklaşık yüzde 9.6'sına tekabül ediyor. Bu illerde en fazla yatırımcı sayısı 111 bin 602 ile Adana'da bulunuyor. Adana'yı 60 bin 919 ile Hatay ve 49 bin 317 yatırımcıyla Gaziantep takip ediyor.

Şehir Yatırımcı sayısı Adana 111.602 Hatay 60.919 Gaziantep 49.317 Diyarbakır 34.008 Kahramanmaraş 29.173 Şanlıurfa 28.598 Malatya 27.006 Osmaniye 20.341 Adıyaman 16.394 Kilis 4.025 Toplam 381.383

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