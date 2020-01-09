09 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oto güvenlik ekipmanları üreticisi Japon şirketi Takata, tespit edilen imalat hatası sonrası 10 milyon hava yastığını geri çağırma kararı aldı.
ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasında, 10 milyonun tahmini bir rakam olduğu belirtildi.
Söz konusu durumdan etkilenen araç sayı tam olarak netlik kazanmazken hava yastıklarının "sert bir savrulma" ve "çok fazla baskı"yla patlayabildiği ifade edildi.
İmalat hatalarından Audi, BMW, Honda, Daimler Vans, Fiat Chrysler, Ferrari, Ford, General Motors, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota ve Volkswagen gibi markalar da etkileniyor.
Subaru, dün hava yastıkları değiştirilmek üzere yaklaşık 500 bin aracı geri çağırmıştı. Hatalı hava yastıkları nedeniyle dünya genelinde 19 otomotiv üreticisi, 70 milyondan fazla aracı geri çağırmaya hazırlanıyor. Takata'nın 1995-2000 yıllarında ürettiği hava yastıklarının toplam 100 milyon araçta bulunduğu tahmin ediliyor.
Araç sahipleri, 17 haneli araç kimlik numarası ile NHTSA internet sitesi üzerinden araçlarının geri çağrılmadan etkilenip etkilenmediğini kontrol edebilecek.
SORUŞTURMA AÇILDI
NHTSA, Takata'nın ürettiği hava yastıklarında tespit edilen imalat hatası sonrası, söz konusu ürünlerin kullanıldığı araçlarını geri çağırmayan otomotiv üreticileri hakkında soruşturma başlatmıştı.
Takata ürünlerinde, kaza anında hava yastığını şişiren metal gaz tenekesinin patlamasına ve yolcunun yüzüne şarapnel şeklinde saçılmasına yol açan bir üretim hatası tespit edilmişti.
Hava yastığının kaza anında şişmesi için küçük bir patlama yaratan amonyum nitrat maddesinin yüksek basınç ve nem koşullarında içinde bulunduğu gaz tenekesini patlattığı anlaşılmıştı.
Hava yastığındaki üretim hatası, Avustralya'da BMW 3 serisi binek otomobil kullanan sürücünün ölüme yol açmıştı. BMW, hatalı hava yastıklarının bulunduğu 116 bin aracı geri çağırmıştı.
İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU
Takata'nın ürettiği hava yastıklarında geçmişte de sorun çıkmış ve hatalı hava yastıkları onlarca kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Geçmişte hakkında yüzlerce tazminat davası açılan Takata'ya, 2017'de yılında ABD'de 1 milyar dolarlık ceza kesilmişti.
O dönem ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan Japon şirket, iflas başvurusunda bulunmuştu.
2008 yılında ortaya çıkan hava yastığı arızaları sonucu 19 otomotiv üreticisi 100 milyon aracı geri çağırmak zorunda kalmıştı..
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