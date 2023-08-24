Zombilerin gerçek hayatta olması biyolojik olarak mümkün mü?

Eğer siz de bu insanlardan biriyseniz, daha fazla kendinizi yormayın, çünkü derinlemesine bir inceleme yaptık!

İlk olarak "İnsanlar zombi fikrine ilk kez ne zaman hayran kaldı?" sorusuyla başlayabiliriz. Öncelikle zombi kavramı her zaman bu kadar popüler olmamıştı.