Vietnam

Vietnam güzel bir ülke. 97,34 milyon nüfusuyla nüfus bakımından ikinci en büyük Güneydoğu Asya ülkesidir ve yalnızca Endonezya'nın gerisindedir.

Vietnam, boyut olarak New Mexico'dan biraz daha büyüktür. Çin, Laos, Kamboçya ve Güney Çin Denizi ya da Vietnam'daki adıyla "Doğu Denizi" ile komşudur.

Yaşam maliyeti açısından ortalama aylık 639 ABD dolarıdır. Güzel manzaraları, maceraperest yemek yiyenler için mükemmel mutfağı ve düşük maliyetli toplu taşıma araçlarıyla birleştiğinde, bu "ucuz" yaşayan ülke kesinlikle biraz lüks olabilir.