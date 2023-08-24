Tarihin gizemli kalıntıları! Modern Dünyanın 7 Harikası hakkında ilginç gerçekler

Çin seddi

Çin Seddi şimdiye kadar inşa edilmiş en uzun insan yapımı yapıdır ve bu yakın gelecekte de değişecek gibi görünmüyor!

Yaklaşık 13.200 mil (21.200 km) uzunluğundaki bu etkileyici duvarın inşası 200 yıldan fazla sürdü.

Esas olarak Çin'i Moğollar gibi kuzey kabilelerinin saldırılarından korumak için inşa edildi. Yaşı nedeniyle sürekli olarak onarılıp yeniden yapıldığı için orijinal duvarın büyük bir kısmı mevcut değildir.

Doğal erozyon ve turizm arasında hızlı bir düşüş yaşıyor. Büyük boyutundan dolayı duvarın tamamının bakımını yapmak neredeyse imkansızdır.

Her ne kadar korunması için çaba gösterilse de bu etkileyici yapının ne kadar süre ayakta kalacağına dair bir bilgi yok. Kesin olan bir şey var; sonsuza kadar tarihin önemli bir parçası olarak kalacaktır.