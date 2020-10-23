ZİRAAT BANKASI BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ SORGULAMA

Türkiye'de ilk pandemi süreci başladığında vatandaşlara kamu bankaları tarafından çok uygun faiz ve vade oranı, 6 ay ödemesiz 1000 TL ile 10000 TL arasından destek kredisi sunuldu. Çoğu vatandaş bu haktan yararlanırken bazıları da başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Ziraat Bankası bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama işlemi nasıl yapılır? Ziraat Bankası destek kredisi nasıl kullanılır? Hazır kredi nasıl kullanılır? İşte Ziraat Bankası destek kredisi ile ilgili tüm merak edilenlerin yanıtı...