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Yoksulluk sınırı 33.752 TL

TÜRK-İŞ mayıs ayında 4 kişilik bir aile için açlık sınırının aylık 10 bin 362 TL, yoksulluk sınırının ise 33 bin 752 liraya yükseldiğini açıkladı

Giriş: 30.05.2023 - 14:21 | Güncelleme: ABONE OL
Yoksulluk sınırı 33.752 TL
HABERTURK.COM

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Şubat 2023 sonuçları açıklandı.

Buna göre şubatta 4 kişilik bir aile için açlık sınırı aylık 10 bin 362 lira, yoksulluk sınırı ise 33 bin 752 lira oldu. Nisan ayında söz konusu miktarlar sırasıyla 10 bin 135 lira ve 33 bin 14 lira olarak açıklanmıştı.

Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)*
Mayıs
2022		 Aralık
2022		 Nisan 2023 Mayıs
2023
Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 1.810,22 2.451,55 3.041,61 3.104,50
Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 1.453,71 1.951,20 2.475,49 2.530,16
15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 1.787,72 2.421,55 3.004,11 3.067,00
4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 966,20 1.306,27 1.614,28 1.660,33
Açlık Sınırı (4 Kişilik Ailenin Gıda Harcaması) 6.017,85 8.130,57 10.135,50 10.362,01
Yoksulluk Sınırı (4 Kişilik Ailenin Toplam Harcaması) 19.602,11 26.483,94 33.014,66 33.752,48

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 72

Mayıs bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 13 bin 440 lira oldu. Nisanda söz konusu rakam 13 bin 167 lira seviyesindeydi.

Araştırmaya göre Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 2.23 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 72.18 oldu.

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