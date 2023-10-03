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        Haberler Dünya Yılbaşına yurt dışında girmek istiyorsanız bu tarihleri kaçırmayın: 2023-2024 Noel pazarları!

        Yurt dışında yılbaşına girmek istiyorsanız bu tarihleri kaçırmayın: 2023-2024 Noel pazarları!

        Yılbaşına az bir zaman kala birçok ülke Noel pazarı kurarak şehirleri ışıl ışıl hale getiriyor. Vizesiz gidebileceğiniz ülkelerin de arasında bulunduğu 2023-2024 Noel pazarlarının tarihini sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 09:33 Güncelleme: 03.10.2023 - 09:33
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        • 1

          BRÜKSEL

          Brüksel'de bu sene Noel pazarı 24 Kasım 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında kurulacak.

        • 2

          BUDAPEŞTE

          Budapeşte'de bu yıl Noel pazarı 17 Kasım 2023 - 27 Aralık 2023 tarihleri arasında kurulacak.

        • 3

          BERLİN

          Berlin'de bu yıl Noel pazarı 20 Kasım 2023 - 1 Ocak 2024 tarihleri arasında kurulacak.

        • 4

          VİYANA

          Viyana'da bu yıl Noel pazarı 11 Kasım 2023 - 26 Aralık 2023 tarihleri arasında kurulacak.

        • 5

          LONDRA

          Londra'da bu sene Noel pazarı 17 Kasım 2023 - 1 Ocak 2024 tarihleri arasında kurulacak.

        • 6

          COLMAR

          Colmar'da bu yıl Noel pazarı 23 Kasım 2023 - 29 Aralık 2023 tarihleri arasında kurulacak.

        • 7

          HAMBURG

          Hamburg'da bu yıl Noel pazarı 27 Kasım 2023 - 24 Aralık 2023 tarihleri arasında kurulacak.

        • 8

          BARSELONA

          Barselona'da Noel pazarı 25 Kasım 2023 - 23 Aralık 2023 tarihleri arasında kurulacak.

        • 9

          PARİS

          Paris'te ise Noel pazarı 24 Kasım 2023 - 24 Aralık 2023 tarihleri arasında kurulacak.

        • 10

          MÜNİH

          Münih'te Noel pazarı 27 Kasım 2023 - 24 Aralık 2023 tarihleri arasında kurulacak.

        • 11

          PRAG

          Prag'ta Noel pazarı 2 Aralık 2023 - 6 Ocak 2024 tarihleri arasında kurulacak.

        • 12

          KOPENHANG

          Kopenhag'da Noel pazarı 17 Kasım 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında kurulacak.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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