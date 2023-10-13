Türk vatandaşları için sadece kimlik ve pasaportla gidilebilecek vizesiz ülkeler listesi!
Vize gerektirmeyen ülkelere sadece pasaport ve kimlikle giriş yapabilirsiniz. Birçok ülke Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Kimlikle seyahat ederken kapıda vize uygulaması ile çok sayıda ülkeyi görebilirsiniz. İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler.
- 1
AZERBAYCAN
90 gün vizesiz ve pasaporta ihtiyaç duyulmadan kimlikle giriş yapılabiliyor.
- 2
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.
- 3
BOSNA HERSEK
Bosna Hersek ve Türkiye vatandaşları seyahat ederken kimlikle iki ülkeye de girebilecek.
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- 4
GÜRCİSTAN
90 gün vizesiz ve pasaporta ihtiyaca duymadan kimlikle giriş yapılabiliyor.
- 5
SUUDİ ARABİSTAN
Suudi Arabistan, Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulamasını başlattı.
- 6
MOLDOVA
Moldova 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Ülkeye pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle giriş yapabiliyorsunuz.
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- 7
UKRAYNA
Ukrayna'ya Türk vatandaşları kimlik ile seyahat edebiliyor.
- 8
SIRBİSTAN
Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına dair kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirdi. İki ülke arasındaki imzalanan antlaşmanın yürürlüğe girdiğinin duyurulmasının ardından Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.
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ANDORRA
90 gün vizesiz olan Andorra, Fransa ve İspanya sınırları arasında yer alan ufak bir ülkedir. Türk vatandaşlarına vizesiz olan Andorra'ya gidebilmek için ilk olarak Fransa veya İspanya topraklarından Schengen vizesi ile geçmek gerekiyor.
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PERU
Peru'da 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz gezi rotası oluşturabilirsiniz.
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KOSOVA
Kosova 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz olan ülkelerden birisi.
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KARADAĞ
Karadağ 90 güne kadar vize istemeyen ülkelerden birisi.
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TAYLAND
Tayland, Türk vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz seyahate izin veriyor.
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MALEZYA
Malezya 90 güne kadar vizesiz.
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KOLOMBİYA
Kolombiya 90 güne kadar vizesiz.
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JAPONYA
Japonya 90 güne kadar vize istemiyor.
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HONG KONG
Hong Kong 90 güne kadar vize istemiyor.
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GÜNEY KORE
Güney Kore 90 güne kadar vizesiz olan ülkeler arasında.
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GUATEMALA
Guatemala, Türk vatandaşlarına 90 gün vizesiz.
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FİLDİŞİ SAHİLİ
Fildişi Sahili 90 gün vizesiz.
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FAS
Fas 90 gün boyunca vizesiz.
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ENDONEZYA
Endonezya 30 gün boyunca vizesiz.
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EL SALVADOR
El Salvador 90 gün boyunca vizesiz olan ülkelerden.
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EKVADOR
Ekvador 90 gün boyunca vizesiz.
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- 25
DOMİNİKA
Dominika 21 gün boyunca vizesiz.
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BRUNEİ
Brunei 30 gün boyunca vizesiz.
- 27
BRİTANYA VİRJİN ADALARI
30 gün boyunca vizesiz seyahat edilebiliyor.
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- 28
BREZİLYA
90 gün boyunca vize istemiyor.
- 29
BOTSVANA
90 gün vize istemiyor.
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BOLİVYA
90 gün vize istemiyor.
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- 31
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
30 gün vize istemiyor.
- 32
BELİZE
90 gün vize istemiyor.
- 33
BELARUS
30 gün vize istemiyor.
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- 34
BARBADOS
180 gün vize istemiyor.
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BAHREYN
30 gün vize istemiyor.
- 36
BAHAMALAR
240 gün vize istemiyor.
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ARNAVUTLUK
90 gün vize istemiyor.
- 38
ARJANTİN
90 gün vize istemiyor.