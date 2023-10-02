Do Not Disturb ve Joker: Ayzek ve Joker arasındaki 6 benzerlik!
Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni filmi "Do Not Disturb" farklı konuyu ele alan derinlikli yapımlardan birisi. "Do Not Disturb" ve başrolünde Joaquin Phoenix'in yer aldığı 2019 yapımı "Joker" filmi, izleyiciler ile eleştirmenler tarafından birbirine benzetildi. Her iki karakterinde sergilediği benzer özellikler seyircinin dikkatinden kaçmadı. İşte "Do Not Disturb" ve "Joker" arasındaki 6 benzerlik.
- 1
"DO NOT DİSTURB" VE "JOKER" BENZERLİĞİ
Cem Yılmaz'ın yeni filmi "Do Not Disturb" ile 2019 yapımı Joker filmi eleştirmenler tarafından birbirine benzetildi. Ayzek ve Joker karakterlerinin fark edilme isteği ilk bakışta göze çarpan benzerliklerden birisi. Her iki karakter de sevilmek ve başkaları tarafından görülmek istiyor.
- 2
HER İKİ KARAKTERİN DE ANNESİ BASKICI
Joker ve Ayzek karakterlerinin anne rolü yine benzer şekilde. Her ikisinin de aşırı baskıcı ve hayatlarına müdahale eden bir anneleri var.
- 3
HER İKİ KARAKTER DE İLAÇ KULLANIYOR
Ayzek ve Joker karakteri desperif özelliklere sahip. Her ikisi de benzer reçeteli ilaçlar kullanıyor ve ilaçları bırakmaya başladıklarında farklı karakterlere bürünüyorlar.
-
- 4
İKİSİ DE OLDUKLARI KİŞİYİ KABULLENEMİYOR
Joker filmde kendini komedyen olarak görürken, Ayzek ise kendini denizci olarak görüyor. İkisi de oldukları kişiyi kabullenemiyor.
- 5
AYZEK VE JOKER TOPLUM TARAFINDAN DIŞLANMIŞ KARAKTERLER
Her iki karakter de toplum tarafından dışlanmış ve farklı şekilde düşünen insanlar.
- 6
HER İKİSİNİN DE NE YAPACAĞI KESTİRİLEMİYOR
Her iki karakter farklı kişiliklere bürünüyor. Korkutucu ve ne yapacağı bilinmeyen özelliklere sahipler. Ayrıca her iki karakter de yeşil rengin baskın olduğunu görebilirsiniz.
-