Do Not Disturb ve Joker: Ayzek ve Joker arasındaki 6 benzerlik!

HER İKİSİNİN DE NE YAPACAĞI KESTİRİLEMİYOR

Her iki karakter farklı kişiliklere bürünüyor. Korkutucu ve ne yapacağı bilinmeyen özelliklere sahipler. Ayrıca her iki karakter de yeşil rengin baskın olduğunu görebilirsiniz.