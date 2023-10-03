PİMAPEN YAZ-KIŞ AYARININ YAPILDIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Mekanizma eğer sola (içeri) doğru dönük ise kış ayarı açıktır. Ortada ise standart ayardadır ve sağ (dışa) doğru dönük ise yaz ayarı açık demektir. Başka bir deyişle mekanizma içe yani evin iç tarafına doğru dönükse kış ayarı açıktır. Dışa yani sokağa doğru dönükse yaz ayarındadır.