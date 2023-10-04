Bu yiyeceği asla yıkamayın! Tavuk eti yıkanırsa ne olur ve neden yıkanmaz?
Çiğ tavuğun içerisinde belirli bakteriler bulunur, piştiği zaman bu bakteriler azalır. Yapılan en büyük yanlışlardan birisi tavuğu pişirmeden önce yıkamaktır. Yıkanan tavuk sağlığınıza ciddi zararlar verebilir. Peki tavuk neden yıkanmaz ve yıkanırsa ne olur?
- 1
ÇİĞ TAVUĞU ASLA YIKAMAYIN
Çiğ tavuğu yıkamak içerisindeki bakterilerin etrafa bulaşmasına neden olabilir. Sıçrayan mikrooganzimalar çapraz bulaşmaya neden olarak sağlığınızı tehlikeye atabilir.
- 2
ÇAPRAZ BULAŞMAYA NEDEN OLUYOR
İngiltere Gıda Standartları Kurumu (FSA) tavuğun pişirilmeden önce yıkanmasının gıda zehirlenmesine neden olabileceğini açıkladı. Tavukta yer alan kampilobakter adlı bakteriler ellere, mutfak tezgahına, kaplara ve giysilere bulaşma riski taşır.
- 3
İNCE BAĞIRSAK İLTİHABINA NEDEN OLABİLİR
Musluk altında yıkanan tavuktan etrada sıçrayan su damlacıklarında bakteriler bulunur. Kullanılan kesme tahtası ise büyük riskler barındırabilir. Kampilobakter enteriti olarak adlandırılan bu bakteriler ince bağırsak iltihabına neden olarak ciddi ishal hastalıklarını ortaya çıkarır.
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- 4
TAVUĞA DEYEN BIÇAK VE KESME TAHTASI BAŞKA YİYECEK İÇİN KULLANILMAMALI
Ayrıca uzmanlar tavuğu kestiğiniz tahta ve bıçağı başka bir yiyecekte kullanmamanız konusunda uyarıda bulunuyor.
Kaynak: BBC