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        Haberler Sağlık Bu yiyeceği asla yıkamayın gıda zehirlenmesi yapabilir! Tavuk eti yıkanır mı, yıkanırsa ne olur ve neden yıkanmaz?

        Bu yiyeceği asla yıkamayın! Tavuk eti yıkanırsa ne olur ve neden yıkanmaz?

        Çiğ tavuğun içerisinde belirli bakteriler bulunur, piştiği zaman bu bakteriler azalır. Yapılan en büyük yanlışlardan birisi tavuğu pişirmeden önce yıkamaktır. Yıkanan tavuk sağlığınıza ciddi zararlar verebilir. Peki tavuk neden yıkanmaz ve yıkanırsa ne olur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 09:12 Güncelleme: 04.10.2023 - 09:12
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        • 1

          ÇİĞ TAVUĞU ASLA YIKAMAYIN

          Çiğ tavuğu yıkamak içerisindeki bakterilerin etrafa bulaşmasına neden olabilir. Sıçrayan mikrooganzimalar çapraz bulaşmaya neden olarak sağlığınızı tehlikeye atabilir.

        • 2

          ÇAPRAZ BULAŞMAYA NEDEN OLUYOR

          İngiltere Gıda Standartları Kurumu (FSA) tavuğun pişirilmeden önce yıkanmasının gıda zehirlenmesine neden olabileceğini açıkladı. Tavukta yer alan kampilobakter adlı bakteriler ellere, mutfak tezgahına, kaplara ve giysilere bulaşma riski taşır.

        • 3

          İNCE BAĞIRSAK İLTİHABINA NEDEN OLABİLİR

          Musluk altında yıkanan tavuktan etrada sıçrayan su damlacıklarında bakteriler bulunur. Kullanılan kesme tahtası ise büyük riskler barındırabilir. Kampilobakter enteriti olarak adlandırılan bu bakteriler ince bağırsak iltihabına neden olarak ciddi ishal hastalıklarını ortaya çıkarır.

        • 4

          TAVUĞA DEYEN BIÇAK VE KESME TAHTASI BAŞKA YİYECEK İÇİN KULLANILMAMALI

          Ayrıca uzmanlar tavuğu kestiğiniz tahta ve bıçağı başka bir yiyecekte kullanmamanız konusunda uyarıda bulunuyor.

          Kaynak: BBC

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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