BEYİNDE PIHTILAŞMA RİSKİ İLE KAN GRUBU BAĞLANTISI

Araştırmada beyinde kan pıhtılaşma risk oranı ele alınan konulardan birisiydi. Kan grubunu belirleyen genler aynı zamanda CVT adı verilen beyinde kan pıhtılaşma riski ile de bağlantılı. Bazı kan gruplarının beyinde kan pıhtılaşma riskine karşı dayanıklı olduğu tespit edildi.

AB kan grubuna sahip kişilerin CVT (beyinde kan pıhtılaşması) riski diğer kan gruplarına göre 5,6 kat daha fazla olduğu aktarıldı. 0 kan grubunun ise CVT riski yarı yarıya daha az olduğu bildirildi.