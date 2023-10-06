NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR SAYMAKLA BİTMİYOR

Mono Sodyum Gluatamat etkili bir kimyasal maddedir. Çin tuzu olarak da bilinen bu madde Parkinson, Alzheimer, Epilepsi ve Hungtington gibi hastaklıkları tetiklerken, pankreas hasarı, göz retinasında büyüme, yağ birikimi, insülin artışı ve obezite gibi sağlık sorunlarına da neden oluyor.