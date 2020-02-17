Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobil, 2019'un son günlerinde gerçekleşen lansman etkinliği ile kamuoyuna yüzünü gösterdi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği elektrikli otomobilin ortaya çıkması ile, projeye teknoloji desteği veren şirketler de kendini göstermiş oldu.

Hatırlanacağı üzere, yerli otomobilin 27 Aralık 2019 tarihindeki lansmanında hazır bulunan CY Vision isimli yerli girişim, sergilediği hologram teknolojileri ile ilgi odağı olmuştu.

Girişimin kurucularından Orkun Oğuz, TOGG ile yollarının nasıl kesiştiğini, faaliyet alanlarını ve gelecek hedeflerini Habertürk'e anlattı.

LİSE ARKADAŞLIĞINDAN DOĞDU

CY Vision'un geliştirdiği teknolojiye geçmeden önce, girişimin kuruluş hikayesine bir göz atmakta fayda var. Zira, aynı liseden mezun üç arkadaşın yıllar sonra bir araya gelerek kurduğu girişimin hikayesi bir hayli ilginç.

Diğer iki ortağı ile İzmir Fen Lisesi'nde tanıştığını anlatan CY Vision Kurucu Ortağı Orkun Oğuz, "Prof. Hakan Ürey, Koç Üniversitesi'nde Avrupa Araştırma fonları desteği kapsamında aldığı destek ile üç boyutlu holografik görüntüleme teknolojisi geliştirme çalışmalarına şirket kurulmadan iki sene önce başlamıştı. Diğer 3D görüntüleme teknolojilerine göre sunduğumuz birçok avantaj olduğu için teknoloji geliştirme çalışmaları 2016 yılında belirli bir noktaya gelince bu teknolojiyi ürünleştirmek için şirket kurma kararı aldık" dedi.

İstanbul’da yazılım ile ilgili ekibi kurarken hem yatırım almak hem de doğru müşteri ve mühendis profiline ulaşabilmek için Silikon Vadisi'nde ofis kurduklarını anlatan Oğuz, "Ben buradaki işimi, diğer ortağımız Prof. Göksen Yaralıoğlu da akademik kariyerini bırakıp ABD’ye yerleştik. Intel Capital, Zorlu Ventures gibi yatırımcılarımızın desteğiyle ilk adımları attık" bilgisini verdi.

GERÇEK VE SANAL OBJELERİ BÜTÜN OLARAK SUNUYOR

CY Vision'un geliştirdiği teknoloji de kuruluş hikayesi kadar ilgi çekici.

Orkun Oğuz, geliştirdikleri teknoloji ile ilgili olarak, "Geliştirdiğimiz teknoloji gözlük gibi bir araç kullanmadan arabanın camından ışınları gözümüze yansıtarak gerçek dünyadaki objeler ile (yol, yaya, köprü, trafik vb.) sanal objeleri (uyarılar, navigasyon, mesafe, hız vb.) bir bütün halinde sunabiliyor. Yani arttırılmış gerçeklik uygulaması ile sürücülere 3D destek veriyor" bilgisini paylaştı.

TOGG ile yollarının ABD'de kesiştiğini anlatan Orkun Oğuz, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın kendilerini ziyaret ettiğinden bahsederek, "Gürcan Bey’in bir ABD ziyareti sırasında kendilerinin San Jose ofisimize uğramasıyla aramızdaki ilişki kurulmuş oldu. Erken prototiplerimizden birini kendilerine gösterince sektör ve bu alandaki diğer uygulamaları çok iyi bildikleri için bizi motive edip cesaretlendirdiler ve ortak çalışma için hemen bir projeye başladık" dedi.

12 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI

CY Vision'un bir startup olmasından yola çıkarak, girişimin kurucu ortağı Orkun Oğuz ile yatırım sürecini de konuştuk.

İki ayrı yatırım turunda toplam 12 milyon dolarlık yatırım aldıklarından bahseden Oğuz, geliştirdikleri teknolojiyi TOGG'dan başka diğer üreticilere de satabileceklerinin altını çizdi.

Bu kapsamda, Alman ve Japon otomotiv üreticileri ile projeler yaptıklarını belirten Orkun Oğuz, TOGG’un referansının kendileri açısından önemine işaret ederek, "Başka üreticilerle de görüşüyoruz. Ancak piyasaya ilk olarak TOGG'un otomobili ile çıkmayı hedefliyoruz. Bir startup olarak TOGG gibi bir firmanın bize güven duyması, diğer üreticiler nezdinde bizim kredibilitemizi artırıyor" dedi.

'2024'TE PİYASADA YAYILACAĞIZ'

CY Vision Kurucu Ortağı Orkun Oğuz, önümüzdeki yıllarda otomobil içinde ekranların kullanımının giderek artacağını ve bu kapsamda başta 3D olmak üzere bir çok ekran teknolojisinin yaygınlaşacağını bildirdi.

Otomotiv içinde holografik yöntemlerle sürücü ve yolcular için asistan gibi bir çok uygulamayı dünyada hayata geçiren ilk firma olmayı amaçladıklarını kaydeden Oğuz, "Patentlerle korunan, tamamen kendi ürettiğimiz bir teknolojimiz var ve bunun avantajını iyi değerlendirmek istiyoruz. Otonom araçlar arttıkça insanların araç içinde film, oyun, iş gibi etkinliklere daha fazla zaman ayıracağını, yaratacağımız üç boyutlu görüntülerle bu alanlarda önemli rol oynayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Orkun Oğuz, geliştirdikleri teknolojilerin sektörde yer alma tarihi olarak da TOGG'un piyasaya çıkış tarihinden daha ileri bir tarihi işaret etti. Oğuz, "Otomotiv sektöründe ürün geliştirme süreçleri uzun ancak girdikten sonra da uzun süre tedarik imkanı oluyor. Biz TOGG’dan sonra 2024-2025 yılları itibariyle bir çok firmaya yayılacağız" görüşünü paylaştı.

CY Vision'ın, gerek kuruluş hikayesi, gerek geliştirdiği teknoloji gerekse de yerli otomobil projesine dahil olması ile ekosistemde dikkat çektiğini söyleyebiliriz.

Girişim, yerli otomobil projesinin etrafında oluşan ekosistemi gözler önüne sererken, lise arkadaşlığından doğması ile de girişimci olmak isteyenlere bir örnek teşkil ediyor.