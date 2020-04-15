15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli dezenfektan BOREL'in tanıtım toplantısında, salgınla mücadelede el temizliğinin çok önemli olduğunu ve sabunla elleri yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda ise dezenfektan kullanarak kişisel hijyenin sağlanabileceğini söyledi.
Bor katkılı yerli dezenfektan BOREL'in cilde zarar vermediğinin altını çizen Dönmez, "BOREL'in içeriğinde bulunan bor, etil alkol, gliserin, aloe vera, çay ağacı yağı ve lavanta elleri nemlendiriyor ve dermatolojik problemlere neden olmuyor. Borun anti-bakteriyel özelliği eldeki mikrop ve bakterilerle mücadele ederken eldeki yaraların da daha çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Dönmez, bu süreçte kamu olarak vatandaşların ihtiyacının ivedilikle karşılanması için gayret gösterdiklerini dile getirerek, şurları kaydetti:
"Kovid-19 ile mücadele kapsamında, uzun zamandır BOREN tarafından Ar-Ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerini hızla tamamlayarak seri üretime hazır hale getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu video konferansla yaptığımız toplantıda ilettik. Kendilerinin talimatlarıyla ekibimiz gece gündüz yoğun bir gayret gösterdi ve kısa sürede seri üretim safhasına geçtik. İnşallah yarından itibaren de BOREL'i farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bütün dünyada kişisel hijyen ürünlerinde ciddi bir sıkıntı yaşanmasına rağmen bizler kendi kaynaklarımızı koordine ederek vatandaşlarımızın talebini ivedilikle karşıladık."
BOREL'in ilk etapta 100 mililitrelik boyutlarda piyasaya çıkacağını aktaran Dönmez, "1 litre ve 5 litrelik üretimler için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah oradaki süreci de en kısa sürede tamamlayacağız. Eti Maden, Türkiye’nin ilk bor katkılı temizlik ürünü BORON'dan önemli bir tecrübe edindi. Üretim aşamasından dağıtıma kadar önemli bir başarı yakalayan BORON, milletimizin teveccühüne mazhar oldu. BORON'un kalitesi BOREL'e de referans olacak. İnanıyorum ki milletimiz tıpkı BORON'a olduğu gibi BOREL'e de aynı ilgi ve alakayı gösterecek" diye konuştu.
İLK PARTİ KAHRAMANLARA GİDECEK
Dönmez, BOREL'in ilk parti üretiminin salgınla mücadelede sahada olan kahramanlara gönderileceğini belirterek, "Bizler için ailesinden, evinden, sevdiklerinden uzakta, bu mücadelenin en ön saflarında yer alan kahramanlarımızı unutmadığımızı göstermek istiyoruz. Biliyoruz onların bu fedakarlıklarını, onların hakkını ödemek çok zor. En azından bugünlerde özveriyle çalışan kahramanlarımıza minnet ve teşekkürlerimizi göstermek istiyoruz."
BOREL ürünü yüklü 4 kamyonun bugün bakanlıktan yola çıktığını aktaran Dönmez, şöyle devam etti:
"İlk partiyi bu meşakkatli yükü omuzlayan, bizlere nefes olmak için varını yoğunu ortaya koyan sağlık çalışanlarımız için Sağlık Bakanlığımıza, ikincisini, kamu düzenini sağlayan güvenlik güçlerimiz için İçişleri Bakanlığımıza, üçüncüsünü 65 yaş ve üzeri risk grubundaki büyüklerimiz için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, dördüncü kamyonumuzu da enerjimiz hiç bitmesin diye sahada görev yapan mesai arkadaşlarımız için yola çıkaracağız. Bakanlık olarak enerji arzının kesintisiz sağlanması için sahadayız. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt başta olmak üzere üretimden dağıtıma kadar kesintisiz enerji için 7/24 sahada çalışan mesai arkadaşlarımızı da bu vesileyle bir kere daha teşekkür etmek istiyorum."
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!