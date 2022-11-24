TRAFİK CEZALARINA DİKKAT!
Trafik para cezaları yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı’nın cezaları indirme veya artırma yetkisi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırmaya veya eksiltmeye yetkili.
Bazı trafik cezaları şöyle olacak:
Ruhsatsız araç kullanma: 370 TL (166 TL)
Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 436 TL (196 TL)
Engelli otoparkını işgal: 874 TL (392 TL)
Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali, muayene yaptırmamak: 952 TL (427 TL)
Kış lastiği taktırmamak: 2.534 TL (1.137 TL)
Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 4.064 TL (1823 TL)
(Parantez içi rakamlar 2022 yılına aittir)