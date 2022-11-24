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Yeniden değerleme oranı ile vergi, ceza ve harçlara zam geliyor! 2023 ehliyet-pasaport harçları, MTV ve trafik cezaları ne kadar artacak?

Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! 2023 Vergi, ceza ve harçlara zam geliyor!

Vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı belirleyecek olan yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 yılında yüzde 36,2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 122,93 oldu. Ehliyet-pasaport harçları, motorlu taşıt vergisi ve trafik cezaları, Ocak ayında yeniden değerleme oranında artacak.

Giriş: 24.11.2022 - 09:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2023 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeniden değerleme oranı ile ehliyet-pasaport harçları, motorlu taşıt vergisi ve trafik cezalarına zam yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranında %50 indirim yapma yetkisi bulunuyor. İşte, 2023 yeniden değerleme oranı detayları...

  • YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

    Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor.

    Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

    Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

  • YENİDEM DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte 2022 yılı yeniden değerleme oranı da belli oldu. Yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak açıklandı. Geçen yıl yeniden değerleme oranı yüzde 36.20 seviyesinde çıkmıştı. Bu yıl açıklanan yeniden değerleme oranı 1984 yılından bu yana açıklanan en yüksek oran. Daha önce en yüksek oran 1994 yılında yüzde 107.6 olmuştu.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İNDİRİM YETKİSİ BULUNUYOR

    Bazı vergiler ile harç ve cezalar yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Cumhurbaşkanı’nın bazı vergi ve harçlarda farklı oranlarda indirme yetkisi bulunuyor. Ancak, trafik cezasında indirim yetkisi bulunmuyor.

  • 2023 OCAK'TA VERGİ, CEZA VE HARÇLAR NE KADAR ARTACAK?

    Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisi konusunda yılsonuna kadar bir yasa değişikliği yapılmadığı takdirde, gelecek yıl vergi, harç ve cezalardaki asgari artışlar şöyle olacak:

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