Enflasyon rakamlarının ardından gündeme gelen memur ve emekli maaşlarında 2022 zammı netleşti. 3 Ocak Pazartesi günü açıklşanan enflasyon rakamlarına göre memura yüzde 5 olarak açıklanan toplu sözleşme zammı kabine toplantısının ardından yüzde 7.5 olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memura ek zam açıklamasıyla birlikte 2022 öğretmen maaşları ne kadar oldu sorusunun cevabı da netleşmiş oldu.

Öğretmen maaşlarına Ocak-Haziran aylarında geçerli olmak üzere yüzde 30.5 zam geldi. 2022 Temmuz ayında memur maaşlarına yeniden zam gelecek. Habertürk'ten Ahmety Kıvanç, 2022 memur zammı ve öğretmen maaşlarını yazdı. İşte 2022 memur maaşları zam oranlarına göre öğretmen maaşları ne kadar oldu sorusunun cevabı ve zamdan sonra öğretmen maaşlarında son durum...