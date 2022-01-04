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Öğretmen maaşı 2022 ne kadar oldu? Ek zamdan sonra en düşük ve en yüksek öğretmen ve emekli öğretmen maaşları

Yeni öğretmen maaşı 2022: Ocak memur ek zammı ile en düşük ve en yüksek öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Milyonlarca memurun merakla beklediği 2022 Ocak memur zammı 3 Ocak Pazartesi günü netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu 2021 Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı, enflasyon rakamları ışığında Ocak ve Haziran ayı boyunca memur maaşlarında geçerli olacak artış belli oldu. Öğretmen, polis ve hemşire başta olmak üzere pek çok memur 2022 memur maaşları için ek zam beklentisine girmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ocak tarihli kabine toplantısının ardından memura ek zam yapılacağını duyurdu. Yeni öğretmen maaşı 2022 ne kadar oldu? Ocak memur ek zammı ile en düşük ve en yüksek öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte Öğretmen maaşları 2022

04.01.2022 - 10:22 | Güncelleme: SOSYAL GÜVENLİK

  • Enflasyon rakamlarının ardından gündeme gelen memur ve emekli maaşlarında 2022 zammı netleşti. 3 Ocak Pazartesi günü açıklşanan enflasyon rakamlarına göre memura yüzde 5 olarak açıklanan toplu sözleşme zammı kabine toplantısının ardından yüzde 7.5 olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memura ek zam açıklamasıyla birlikte 2022 öğretmen maaşları ne kadar oldu sorusunun cevabı da netleşmiş oldu.

    Öğretmen maaşlarına Ocak-Haziran aylarında geçerli olmak üzere yüzde 30.5 zam geldi. 2022 Temmuz ayında memur maaşlarına yeniden zam gelecek. Habertürk'ten Ahmety Kıvanç, 2022 memur zammı ve öğretmen maaşlarını yazdı. İşte 2022 memur maaşları zam oranlarına göre öğretmen maaşları ne kadar oldu sorusunun cevabı ve zamdan sonra öğretmen maaşlarında son durum... 

  • 2022 MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılmasına karar verildi. Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 TL’den 6 bin 220 TL’ye yükselmişti.

    Memur maaşlarına yapılacak zammın 5 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı da 2021’in temmuz – aralık döneminde yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkından kaynaklanıyordu.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR MAAŞLARINA EK ZAM !

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.

  • 2022 ÖĞRETMEN MAAŞLARI SON DURUM!

    MEMUR MAAŞLARI    
    (Net / TL)    
    UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
    Vali 22412 29225
    Genel müdür (1/4) 16177 21095
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11118
    Memur (Lisans - 9/1) 5277 6881
    Öğretmen (1/4) 6587 8590
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14826 19333
    Başkomiser (3/1) 8522 11113
    Polis memuru (8/1) 7465 9734
    Uzman doktor (1/4) 10126 13204
    Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8334
    Mühendis (1/4) 8703 11349
    Teknisyen (Lise - 11/1) 5491 7160
    Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10778
    Vaiz (1/4) 6844 8925
    Avukat (1/4) 8311 10837
    En düşük memur maaşı 4880 6364
    Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan  
    kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu  
    2 çocuk yardımı esas alınmıştır  

  • 2022 ÖĞRETMEN EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

    Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde 30.5 oranında artırılacak.

    EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak
    Müsteşar (1/1) 11806 15394
    Genel müdür (1/1) 10435 13608
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 4004 5222
    Memur (Lisans - 1/4) 3918 5109
    Öğretmen (1/4) 4029 5254
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6840 8919
    Başkomiser (1/4) 4167 5434
    Polis memuru (8/1) 4167 5434
    Hemşire (Lisans - 1/4) 3916 5107
    Mühendis (1/4) 4913 6407
    Teknisyen (Lise -1/4) 3419 4459
    Profesör (1/4) 9346 12187
    İmam-hatip 4029 5254
    Avukat (1/4) 4029 5254
    En düşük memur emekli aylığı 3276 4272
    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir  

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