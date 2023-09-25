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Türkiye'de satılan her iki otomobilden birini oluşturan SUV modellere bir yenisi daha eklendi. Japon otomobil üreticisi Honda, Kuzey Amerika pazarında HR-V adı ile satılan modelini, Türkiye'ye Avrupa ile eş zamanlı olarak ZR-V adı ile getirdi.

Böylece, Honda'nın yeni SUV modeli ZR-V, Avrupa ve Türkiye pazarında satılan HR-V ve CR-V arasındaki boşluğu doldurmuş oldu.

Fakat, otomobilin fiyatı için aynısını söylemek zor. Zira, ZR-V şuan için Honda'nın Türkiye'deki en pahalı modeli konumunda. Tabi, performans odaklı Type R'ı saymazsak.

Öyle ki, Türkiye'ye sadece 2.0 litre hibrit motor ile gelen ZR-V, bu motor hacminin adeta kurbanı olmuş durumda.

Mevcut vergi sistemi ile Japon SUV modelin ÖTV'si yüzde 150'lik dilimde yer alırken, fiyatı da 2 milyon 625 bin TL'yi buluyor. Böylece, ZR-V bu fiyat etiketi ile, markanın büyük boy SUV'u CR-V'nin 2 milyon 477 bin TL'lik fiyatını da geride bırakmış oluyor.

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Fakat, bu tablonun yakın bir gelecekte değişeceğini belirtmekte fayda var. Çünkü, CR-V'nin yeni jenerasyonu yıl bitmeden Türkiye'de satışa sunulacak. Yeni CR-V'de de mevcuttaki 1.5 litrelik motor yerine 2.0 litrelik hibrit motora yer verilmiş olması, CR-V'yi yeniden olması gerektiği gibi Honda'nın Türkiye'deki en pahalı otomobili haline getirecek.

ZR-V'nin fiyatının analizinden sonra, Japon hibrit SUV'un özelliklerine ve Honda Türkiye'nin yöneticilerinin değerlendirmelerine yakından bakmakta fayda var.

ÇEVRECİ MODELLER YOLDA

ZR-V'nin İzmir'de gerçekleşen Türkiye lansmanında açıklamalarda bulunan Honda Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, "Türkiye’de şu an yükselen trend olan SUV modellerinde 3 ayrı ürün ile farklı ihtiyaçlara yönelik seçenek sunabiliyoruz. Ayrıca elektrifikasyon stratejimiz kapsamında hibrit model sayımızı artırmaya da devam ediyoruz. ZR-V, şu an SUV ailemizde bulunan HR-V ve CR-V’nin tam ortasında konumlanıyor” açıklamasını yaptı.

Honda’nın ‘2050 yılı sıfır karbon hedefi’ kapsamında çalışmalarına hızla devam ettiklerini de belirten Yamada, Türkiye’de şu an e:HEV modellerle hız kazanan bu hedef kapsamında daha çevreci ve tüketici beklentilerini karşılayan modellerle ürün gamını büyüteceklerini de söyledi.

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"KREDİLİ ARAÇ ALIMLARI YÜZDE 65'TEN YÜZDE 12'YE DÜŞTÜ"

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, lansmanda yaptığı konuşmada mevcut ekonomik konjonktürde otomotiv piyasasını değerlendirdi.

Yıl sonunda pazarın 1 milyon adetleri göreceğini kaydeden Kılıçer, "Motorizasyon dikkate alındığında, Türkiye otomotiv pazarının normal seviyesi 1 milyon adetlik bir pazar büyüklüğüdür. Umarız önümüzdeki yıllarda da bu seviyede kalmaya devam ederiz" dedi.

Son dönemde tüketicilerin taşıt kredisi kullanımlarında sıkıntılar yaşadığına da dikkat çeken Kılıçer, "Eskiden otomobil alımlarında kredi kullanım oranı yüzde 65’lerdeydi, şimdi yüzde 12’lere düştü. Pazarın geleceğini, tüketicinin finansmana erişimi ve döviz kurundaki stabilizasyon belirleyecek. Son dönemde yapılan düzenlemeler ile otomobil artık yatırım aracı olmaktan çıktı, bundan sonraki süreçte kampanyalar artacaktır" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı, otomobili yatırım aracı olmaktan çıkarma ve piyasadaki kayıt dışılığı ortadan kaldırma hedefi ile son dönemde ikinci el araç satışlarına yönelik birçok yeni düzenlemeyi hayata geçirdi.

Bu kapsamda, online ilan sitelerindeki ikinci el araç fiyatlarının aynı aracın sıfır kilometre fiyatını geçmesi yasaklanırken, satın alınan sıfır kilometre otomobilin 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamamasına yönelik kısıtlamaya ise şahıslar da dahil edildi.

Bakanlık son olarak, ikinci el araç ilanlarında spekülasyonlarını ortadan kaldırmak üzere, ilan sitelerinde ikinci el motorlu kara taşıtı ilan sahiplerinin sahte hesaplar üzerinden ilan vermesini yasakladı. Tüm bu düzenlemelerin, otomobilin bir yatırım aracı olmaktan çıkmasında etkili olduğu belirtiliyor.

"YÜKSEK ÖTV HEDEFLERİ DÜŞÜRDÜ"

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, ZR-V'nin Türkiye'ye sadece 2.0 litre hacminde motor ile gelmesi ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Başka pazarlarda ZR-V'nin 1.5 litrelik motor seçeneğinin de bulunduğunu aktaran Kılıçer, "Fakat Honda'nın Avrupa line-up’ını takip ediyoruz ve 1.5 litrelik motor Avrupa homologasyonuna uymuyor. Honda Avrupa'da tamamen hibrit araçlara geçti, dolayısı ile Türkiye'ye getirdiğimiz modeller de bu yönde değişiyor. Tam elektrikli otomobillere geçiş sürecinde hibrit otomobillere güveniyoruz. Avrupa'daki vergilerde emisyon göz önüne alınırken, biz de motor hacmi dikkate alınıyor. 2.0 litre motor yüzünden ZR-V'de yüzde 150 ÖTV'ye geçiş oldu, eğer yüzde 80 ÖTV’de olabilseydi satış olarak daha yüksek adetleri hedefleyebilirdik" dedi.

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Bülent Kılıçer, yıl sonuna kadar 300 adet, 2024 için de 400 adet ZR-V'yi Türkiye'de satmayı hedeflediklerini aktardı.

TEK MOTOR VE TEK PAKET İLE GELDİ

Türkiye'ye tek bir donanım paketi ile gelen ZR-V'de görev yapan hibrit ünite, 2.0 litre dört silindirli direkt enjeksiyonlu Atkinson çevrimli benzinli motor, iki elektrik motoru ve lityum iyon bataryadan oluşuyor. Elektrik motoru, 184 beygir/135 kW güç ve 315 Nm tork üretirken, otomobil 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlıyor.

Sürücünün herhangi bir müdahalesi olmadan elektrikli, hibrit ve benzinli sürüş arasında geçiş yapan sistem, ilk kalkış anında sessiz bir yolculuk sağlayan elektrikli sürüşe sahipken, daha yoğun hızlanma gerektiğinde hibrit sürüşe geçiyor.

Otoyol gibi sürekli yüksek hızlı seyir gereken yolculuklarda ise sistem benzinli sürüş ile devam ediyor. Tüm sürüş tiplerinde, verimliliği artırmak için rejeneratif frenle yavaşlama enerjisi geri kazanılıyor. Kullanıcılar ayrıca Normal, Spor, Eko ve yeni eklenen Kar modu olmak üzere sürüş modları arasında seçim yapabiliyor.

ZR-V'de, MacPherson ön süspansiyon ve çok noktadan bağlantılı bağımsız arka süspansiyonun bulunması ise aracın sürüş dengesini artırırken, bozuk yollarda ise konfor sağlıyor.

Öte yandan, HR-V'den uzunluğu 228 mm, aks mesafesi 47 mm, yüksekliği 38 mm ve genişliği 50 mm daha fazla olan ZR-V, güncel CR-V'ye daha yakın boyutlarda olması ile dikkat çekiyor.

Yapılan açıklamaya göre, şuan satışta olan CR-V'ye göre 32 mm daha kısa olan ZR-V, 61 mm daha alçak, 15 mm daha dar ve aks mesafesi ise 5 mm daha kısa.