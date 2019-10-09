09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dün akşam saatlerinde Japon otomotiv devi Nissan'da yaşanan yönetim değişikliğini, Habertürk Türkiye'ye duyurmuştu.
Son bir yıldır yolsuzluklar ile sarsılan şirketin imajını düzeltme görevinin, üniversitede din bilimleri eğitimi alan yeni CEO Makoto Uchida'ya verildiğini önceki haberimizde aktarmıştık.
Bugün ortaya atılan iddialar ise, Nissan'daki değişimin şirketin ittifak ortağı Renault'ta da kendisini hissettireceğini gösteriyor.
Fransa'nın en eski gazetelerinden Le Figaro'nun aktardığına göre, Renault yönetimi son dönemde iplerin kopma noktasına geldiği Nissan ile yeni bir başlangıç yapmak adına CEO değişikliğine gitmeyi gündemine aldı.
Bu kapsamda, Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard'ın kurmaylarına yeni bir CEO bulma görevi verdiği kaydediliyor.
Öyle ki, şirketin 18 Ekim'de yapılacak yönetim kurulu toplantısında yeni CEO'nun açıklanabileceği belirtiliyor.
JAPONLAR GÜVENMİYOR
Renault CEO'su Thierry Bollore, geçen yıl Tokyo'da tutuklanan Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn'a yakın bir isim olarak biliniyor.
Nissan yönetiminin Ghosn'un varisi olarak gördüğü Bollore'ye güvenmediğini aktaran diğer bir Fransız basın kuruluşu Les Echos ise, Senard ile Bollore'nin de arasında eskisi gibi bir güçlü ilişki olmadığını aktarıyor.
Gazetede yer alan haberde, Renault yönetiminin Ghosn'un tüm çalışma arkadaşlarının gönderilmesine rağmen Bollore'nin neden hala Fransız üreticide yer aldığının sorgulandığı da belirtiliyor.
Öte yandan, son dönemde Renault'tan ayrılan tüm üst düzey yöneticilerin markanın en büyük rakibi PSA'ya geçmesinin de, Thierry Bollore'ye karşı duyulan güvensizliğin bir göstergesi olduğu vurgulanıyor.
GHOSN'UN EN YAKININDAKİ İSİMDİ
Carlos Ghosn'un yolsuzluk suçlamaları 2018'in Kasım ayında tutuklanmasının hemen ardından, Nissan Yönetim Kurulu eski CEO'nun şirketteki görevlerine son vermişti.
O dönem, Ghosn'u şirketten uzaklaştırmak için temkinli davranan Renault ise ittifak ortağı Nissan'ın baskılarına daha fazla dayanamayarak Ocak ayında yeni CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı'nı açıklamıştı.
O tarihten itibaren ise, Nissan ile Renault arasındaki tansiyon sürekli yükselmiş ve Fiat Chrysler'in Renault'a birleşme teklifi yapması ile de ipler kopma noktasına gelmişti.
2012 yılında Renault'a katılan Bollore, 2018 yılında ise Renault'un eski yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn'un ardından şirketin iki numarası haline gelmişti.
Ocak ayında yapılan yönetim değişikliğine Ghosn'un CEO'luk görevi Bollore'ye verilirken, yönetim kurulu başkanı unvanı ise Michelin'in eski yönetim kurulu başkanı olan Senard'a verilmişti.
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