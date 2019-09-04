Fransız otomotiv endüstrisinde tarih tekerrür ediyor. 6 yıl aradan sonra, iki büyük Fransız otomotiv üreticisi arasında üst düzey bir yönetici transferi yaşandı.

Reuters'ta yer alan gelişmeye göre, Renault'un tepesindeki isimlerden biri olan Arnaud Deboeuf'un, şirketten ayrıldığı bildirildi.

Renault- Nissan İttifakı'ndan sorumlu direktör olan Deboeuf'un, Renault CEO'su Thierry Bollore tarafından şirketten gönderildiği iddia edildi.

Gelişmenin ortaya çıkmasının hemen arkasından ise, Renault'nun Fransız rakibi PSA, Deboeuf'u Endüstri Strateji Direktörü olarak atadığını duyurdu.

Böylece, 2013 yılında Deboeuf ile aynı yoldan geçen PSA CEO'su Carlos Tavares, Deboeuf'a kapı açarak eski Renault yöneticisini kendi safına çekmiş oldu.

Tavares de, 2013 yılında Renault'un o dönemki yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn tarafından şirketten uzaklaştırılmış, gelişmenin üzerinden birkaç ay geçmeden Peugeot ve Citroen'in sahibi PSA'nın CEO'su olmuştu.

PSA, Tavares döneminde iflasın eşiğinden dönerek kârlı bir kurum haline gelirken, Opel'i de General Motors'tan satın alarak büyük çıkış yaparak dikkatleri üzerine çekti.

JAPONLAR İLE FRANSIZLAR ARASINDA KÖPRÜYDÜ

Renault ile Nissan arasındaki ilişkilerden sorumlu olan Arnaud Deboeuf, her ne kadar Renault ile Nissan arasında soğuk rüzgarlar esse de, Japon markanın yöneticileri tarafından takdir edilen bir isim olarak biliniyor.

Öyle ki, Deboeuf'un Nissan'da üst düzey bir pozisyona getirilmesi bile konuşuluyordu.

Fakat bu geçişin Renault CEO'su Thierry Bollore tarafından istenmediğini bildiren Deboeuf, "Thierry Bollore bana kimsenin benimle çalışmak istemediğini söyledi. Ayrıca, Nissan'da çalışmamın söz konusu olamayacağını da tarafıma bildirdi" sözleri ile yaşananları anlattı.

İTTİFAKIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Renault-Nissan İttifakı'nı kuran isim olan Carlos Ghosn'un geçen yıl yolsuzluk suçlamaları ile Japonya'da tutuklanması ile başlayan iki marka arasındaki gerginlik, Renault'un Mayıs ayında FCA ile Nissan'a rağmen birleşmeyi değerlendirmesi ile zirveye çıktı.

Nissan ile Renault arasında bir köprü görevi gören Deboeuf'un şirketten uzaklaştırılması ise, kuşkusuz Fransız ve Japon markalar arasındaki gerilime yeni bir boyut katacak ve belkide 2000'li yılların başından bu yana devam eden ittifakın yara almasına yol açacak.

Öte yandan, Deboeuf'un PSA'ya geçişi, iki Fransız rakip arasındaki beyin göçünü devam ettirmesi bakımından da ayrı bir öneme sahip.

Başta Tavares olmak üzere PSA'nın üretimden sorumlu başkan yardımcısı Yann Vincent, şirketin aktarma organları mühendislik biriminin şefi Alain Raposo, satış ve pazarlama departmanının başındaki Thierry Koskas ve stratejiden sorumlu Olivier Bourget gibi isimler de PSA'nın Renault kökenli yöneticileri olarak biliniyor.

Bir zamanlar Renault'un iki numarası olan Tavares'in eski adresinden ayrılan isimlere PSA'da kapı açması, yakın bir gelecekte Fransız otomotiv endüstrisinde benzeri görülmemiş bir rekabete neden olabilir.