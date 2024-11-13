Yapılan açıklamaya göre, Trendyol Sanat, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının limitli edisyon eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

15 yılı aşkın fotoğrafçılık deneyimini yapay zeka teknolojisiyle bir araya getiren Sarp Kerem Yavuz, dünyanın prestijli müze ve uluslararası koleksiyonlarında yer alan serilerinin devamı niteliğindeki Topkapı'nın Kedileri eserini GLOBART işbirliğiyle sunuyor.

Sanatçının son dönem fotoğraf çalışmalarının en yeni örneklerinden biri olan Topkapı'nın Kedileri serisi, İstanbul'un ikonik sokak kedilerinden esinleniyor. Tarihi Fatih ilçesinde, Topkapı Sarayı'nın bulunduğu bölgede yer alan sokak kedilerinden ilham alan bu çalışma, sanatçının denetiminde yapay zekanın yorumuyla üretilen 10 portreden oluşuyor ve özel tasarım kutularla sanatseverlere sunuluyor. Topkapı'nın Kedileri serisi, 20x25 santimetre ebatlarındaki ciltli kutularda, sanatçının imzasını taşıyan sertifikayla birlikte sanatseverlere ulaştırılıyor.

Yalnızca 50 adet üretilen sınırlı sayıdaki eser, Trendyol Sanat platformu üzerinden bugün itibarıyla satın alınabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sanatçı Sarp Kerem Yavuz, eserinin daha geniş kitlelere ulaşmasından duyduğu mutluluk duyduğunu belirtti.

Herkesin sanatla buluştuğu, empati dolu bir dünyada yaşamayı arzuladığını belirten Yavuz, "Bunu sağlamanın en iyi yollarından biri de sanata erişimi artırmaktan geçiyor. 50 edisyonla sınırlı olarak ürettiğimiz Cats of Topkapı eserimin Trendyol Sanat sayesinde daha fazla insana ulaşacak olmasından dolayı çok mutluyum. Bu seri, İstanbul'un sokak kedilerini yapay zeka ile yorumladığım 10 portreden oluşuyor. Eserlerin her biri, bir hatıra niteliği taşıyor. Uzaklarda yaşayan bir sanatçı olarak, İstanbul’u anımsadığımda gerçek İstanbul değil, nostaljik ve romantik hafızamda yer eden İstanbul canlanıyor; bu sebeple yapay zekanın yarattığı İstanbul da benim hafızamdaki romantik şehir." ifadelerini kullandı.