Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Usta oyuncu Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, önceki gün Nişantaşı'nda bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı.
35 yaşındaki Ünal, parti çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Yağmur Ünal, yapımcılığını ve yönetmenliğini kendisinin yapacağı ve başrolünü Türkan Şoray'a vereceği bir proje hazırlığı olduğu yönünde çıkan dedikoduların asılsız olduğunu belirtti.
Ünal, "Annem öyle bir şey istemiyor, televizyonda olmak istemiyor. Yapılırsa çok mükemmel bir şey olması lazım ama şu an elimizde öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Türkan Şoray'ın torun istediğini dile getiren Ünal, "Bunlar işin esprisi tabi" dedi.
İleride ablası Irmak Ünal ile aralarında geçebilecek bir miras tartışması olabilmesine ihtimal dahi vermeyen oyuncu, "Öyle insanlar değiliz" diyerek bu konuya noktayı koydu.
DJ sevgilisi Can Balta ile ilişkilerinin iyi gittiğini belirten Ünal, ailesiyle tanıştırıp, tanıştırmaması hakkında ise sessizliğini korudu.
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