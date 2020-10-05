Ünal, "Annem öyle bir şey istemiyor, televizyonda olmak istemiyor. Yapılırsa çok mükemmel bir şey olması lazım ama şu an elimizde öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Türkan Şoray'ın torun istediğini dile getiren Ünal, "Bunlar işin esprisi tabi" dedi.