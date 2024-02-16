Yabancılar en çok nereden ev alıyor?
TÜİK'in son açıkladığı verilere göre yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50.5 azalarak 2 bin 61 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2.6 oldu. İşte ocak ayında yabancıların en çok ev aldığı iller...
Giriş: 16.02.2024 - 10:22 Güncelleme: 16.02.2024 - 10:33
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Antalya: 747 adet
- 2
İstanbul: 710 adet
- 3
Mersin: 211 adet
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- 4
Ankara: 49 adet
- 5
Bursa: 49 adet
- 6
Yalova: 45 adet
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- 7
Sakarya: 36 adet
- 8
İzmir: 32 adet
- 9
Kocaeli: 31 adet
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- 10
Trabzon: 29 adet