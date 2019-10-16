Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, Redmi serisinin yeni modelleri olan Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 8 ve Redmi 8A'nın Türkiye'deki tanıtımını gerçekleştirdi. Etkinlikte akıllı telefonların yanı sıra Xiaomi’nin ekosistem ürünlerinden Mi Taşınabilir Elektrikli Hava Kompresörü ve Mi El Tipi Elektrikli Süpürge de tanıtıldı.

Redmi serisinin yeni üyesi Redmi Note 8 Pro, dörtlü kamera sistemi ile geliyor. Ultra yüksek çözünürlüklü 64 MP birincil kamera, 3.26 metre yüksekliğe kadar görüntü basabilen fotoğraflar çekebiliyor.

Telefonun kamerası, parlak gece çekimlerinde daha fazla ışık yakalamak için 1,6μm 4'ü 1 arada Süper Piksel kullanıyor. Redmi Note 8 Pro’da 64 MP’lik birincil kameranın yanısıra 120° görüş alanına sahip 8MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü de yer alıyor.

REDMI NOTE 8 PRO’NUN ÖZELLİKLER NELER?

Redmi Note 8 Pro’da bulunan 20MP ön kameranın yerleşik AI (Yapay Zeka) teknolojisi, kullanıcıların detaylı portre özçekimleri, sahne algılama ve yüz kilidi açma özelliklerini de barındırıyor.

Ön ve arka panelleri Corning Gorilla Glass 5 ile şekillendirilen Redmi Note 8 Pro, 6.53 inçlik FHD + Dot Drop ekran ve arka parmak izi sensörüyle donatılmış. Redmi Note 8 Pro, günlük kullanımda 2.05 GHz'e kadar ayarlanmış, sekiz çekirdekli bir CPU olan en son MediaTek Helio G90T işlemci tarafından destekleniyor. 4500 mAh’lik bataryası olan telefonda, 18W C Tipi hızlı şarj, çok fonksiyonlu NFC, IR blaster ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Redmi Note 8 hangi özelliklerle geliyor?

Note 8 Pro gibi dörtlü kamera sistemiyle gelen Redmi Note 8’in 48 MP ultra yüksek çözünürlüklü birincil kamerası, f / 1.79 açıklığı ve 79.4° görüş alanı olan bir sensöre sahip. Cihaz, 120 ° görüş alanına sahip 8MP ultra geniş kamera, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor.

Telefonun ön tarafı ise f / 2.0 diyafram açıklığına ve yerleşik AI teknolojisine sahip 13 MP selfie kamerası ile donatılmış. Ön kamera ayrıca grup görüntülerini yakalayabilmek için panorama özçekim özelliğini de içeriyor. 2.5D kavisli cam tasarıma sahip 6.3 inçlik Dot Drop Ekran ile donatılan Redmi Note 8’de “Space Black”, “Neptune Blue” ve “Moonlight White” renk seçenekleri bulunuyor.

REDMI NOTE 8 VE REDMI NOTE 8 PRO'NUN TÜRKİYE FİYATI

Qualcomm Snapdragon 665 yonga seti ile çalışan ve 4000 mAh’lik batarya ile gelen Redmi Note 8’nin Türkiye fiyatı ise 4 GB + 64 GB ve 4 GB + 128 GB için sırasıyla 1999TL ve 2199TL olarak duyuruldu.

Mineral Gri, İnci Beyazı ve Orman Yeşili renk alternatifleriyle gelen Redmi Note 8 Pro’nun Türkiye fiyatı ise 6 GB + 64 GB için 2499TL, 6 GB + 128 GB için 2699TL olarak açıklandı.

GİRİŞ SEVİYESİ İÇİN REDMI 8 VE REDMI 8A

Xiaomi’nin tanıttığı diğer yeni telefon modelleri olan ve 6.22 inçlik HD + Dot Drop ekrana sahip Redmi 8 ve Redmi 8A ise 5000 mAh’lik batarya ile geliyor.

Qualcomm Snapdragon 439 octa çekirdekli yonga seti barındıran Redmi 8 ve Redmi 8A'nın her ikisi de 12 MP birincil ve 2 MP’lik ikincil kamera ile 8 MP’lik selfie kamera kullanıyor. Tanıtım toplantısında verilen bilgiye göre bu iki modelin Türkiye satış fiyatları ise Redmi 8’de 3 GB + 32 GB ve 4 GB + 64 GB için sırasıyla 1349TL ve 1549TL; Redmi 8A’da ise 1149 TL oldu.

Xiaomi’nin etkinliğinde duyurduğu bir diğer ürün evler için kablosuz temizlik için geliştirilen kablosuz olan Mi Elde Taşınabilir Süpürge oldu.DC motorla çalışan 9 siklon teknolojisiyle birlikte gelen Mi Elde Taşınabilir Süpürgenin Türkiye fiyatı ise 1999TL olarak açıklandı.