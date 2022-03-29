Will Smith özür diledi

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri töreninde, eşi Jada Pinkett Smith'e yaptığı şakayı kaldıramayarak komedyen sunucu Rock'a tokat atan Smith, Instagram paylaşımında, Akademi'den, sunucu Chris'ten, geceye katılanlardan ve dünyanın dört bir yanından izleyen herkesten özür dilediğini belirtti.
Smith yazılı açıklamasında, "Şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır. Dün geceki Akademi Ödülleri'ndeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi." ifadesini kullandı.
AA'nın haberine göre; şaka yapmanın mesleğinin bir parçası olduğunu belirten Smith, "Ancak Jada'nın tıbbi durumuyla ilgili bir şaka benim için çok fazlaydı ve duygusal tepki verdim." açıklamasını yaptı.
Siyahi oyuncu sunucu Chris Rock'a da seslenerek, "Senden herkesin önünde özür dilemek istiyorum Chris. Haddimi aştım ve yanıldım. Utandım ve davranışlarım olmak istediğim adama yakışmadı. Sevgi ve nezaket dünyasında şiddete yer yoktur." diye yazdı.
EŞİNİN SAÇKIRAN PROBLEMİYLE İLGİLİ ŞAKAYA SİNİRLENDİ
Ödül töreninin komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve Smith'in "karımın adını ağzına alma" diye iki kez bağırması canlı yayına yansımıştı.
Rock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanına göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti.
Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda yaşanan olayın ardından, Kral Richard filmindeki oyunculuğuyla "En İyi Aktör" ödülünü almak üzere sahneye çıkan siyahi oyuncu Will Smith, olay için Akademi Yönetiminden ve diğer adaylardan özür dilediği konuşmasında gözyaşlarını tutamamıştı.
Tören sonrasında Akademi Yönetimi, sahnede yaşanan olayla ilgili, "Akademi şiddeti hiçbir şeklini tasvip etmez." şeklinde bir tweet atmış, paylaşımın altında Smith'i eleştiren birçok yorum yapılmıştı.
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