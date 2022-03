94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu!

AA

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar (Akademi) Ödülleri 94. kez düzenlendi.

Ödül töreninde "En İyi Yönetmen" ödülünü, "The Power of the Dog" filmiyle Jane Campion kazandı.

Diğer ödüller ve kazananlar şöyle:

En İyi Film Ödülü: CODA

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Will Smith (King Richard)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Ariana Debose

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Troy Kotsur

En İyi Uluslararası Film Ödülü: Drive My Car

En İyi Film Kurgusu: Dune

En İyi Belgesel Ödülü: Summer of Soul

En İyi Film Müziği Ödülü: Dune

En İyi Özgün Senaryo Ödülü: Belfast

En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü: CODA

En İyi Görsel Efekt Ödülü: Dune

En İyi Sinematografi Ödülü: Dune

En İyi Kısa Film Ödülü: The Long Goodbye

En İyi Kısa Belgesel Film Ödülü: The Queen of Basketball