Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail son 48 saatte Gazze'de 4 sığınma merkezini ve 11 evi hedef aldı | Dış Haberler

        İsrail son 48 saatte Gazze'de 4 sığınma merkezini ve 11 evi hedef aldı

        İsrail'in son iki günde Gazze'de sivillerin yaşadığı bölgelerde düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli yaşamını yitirirken, yüzlerce kişi de yaralandı. Filistinli yetkililer, saldırılarda sığınma merkezlerinin ve evlerin de hedef alındığını, arama-kurtarma ve yangınla mücadele ekipmanlarına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 21:13 Güncelleme: 25.06.2024 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail sığınma merkezlerini ve evleri hedef almayı sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun son 48 saatte yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı 4 sığınma merkezini ve 11 evi hedef aldığını açıkladı.

        Canlı kalkan yapılan Filistinli yaşadıklarını anlattı
        Haberi Görüntüle

        Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'de sivillerin yaşadığı bölgeleri bombaladı.

        Son 48 saatte gerçekleştirilen saldırılarda onlarca Filistinli yaşamını yitirirken, yüzlerce kişi de yaralandı.

        İsrail saldırıları devam ederken, zor şartlar altında evlerinde yaşayan hem de evleri yıkıldığı için UNRWA'ya ait merkezlere sığınan binlerce Filistinli her gün ölüm tehdidi altında bulunuyor.

        REKLAM

        İsrail ordusu son 48 saat içinde Filistinlilerin sığındığı 4 sığınma merkezini ve 11 evi bombaladı.

        Gazze'deki sivil savunma ekipleri büyük zorluklarla karşılaşırken, arama-kurtarma ve yangınla mücadele ekipmanlarına ihtiyaç duyuyor.

        Uluslararası topluma yardım ve ateşkes yapılması çağrısında da bulunulan açıklamada, "İsrail işgali, en ufak bir insani, ahlaki veya hukuki kaygı olmaksızın, Filistinlilerin evlerini onlar uykudayken bombalayarak tüm Filistinli ailelere karşı soykırım yöntemini uygulamaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 658 Filistinli öldü, 86 bin 237 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Filistin
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa'ya Polonya şoku!
        Fransa'ya Polonya şoku!
        Kasımpaşa'dan harcama limitlerine tepki!
        Kasımpaşa'dan harcama limitlerine tepki!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Arda da Montella da gülüyor"
        "Arda da Montella da gülüyor"
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Banka kapısına bisikleti kilitleyince, personel mahsur kaldı
        Banka kapısına bisikleti kilitleyince, personel mahsur kaldı
        Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe'den Füllkrug hamlesi!
        Fenerbahçe'den Füllkrug hamlesi!
        Dünya yapay zekaya ne kadar hazır?
        Dünya yapay zekaya ne kadar hazır?
        25 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        25 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Enkazdan gönderilen "Baba ben burada öleceğim" mesajı hafızalara kazınmıştı: 10 yaşındaki Elif ve 139 kişinin ölümü göz göre göre gelmiş
        Enkazdan gönderilen "Baba ben burada öleceğim" mesajı hafızalara kazınmıştı: 10 yaşındaki Elif ve 139 kişinin ölümü göz göre göre gelmiş
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        "Dostların arasında"
        "Dostların arasında"
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Habertürk Anasayfa