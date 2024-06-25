Kadıköy’de restoranın asma tavanı çöktü
Kadıköy'de bir apartmanın giriş katında bulunan restoranın asma tavanı çöktü. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı
Olay, saat 21.40 sıralarında Caddebostan Mahallesi, Caddebostan Pasajı sokakta bulunan bir binanın giriş katında bulunan restoranda meydana geldi.
ASMA TAVAN GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ!
İçeride müşterilerin bulunduğu sırada iş yerinin asma tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda bir kişi yaralandı.
YARALANANLARIN TEDAVİSİ OLAY YERİNDE YAPILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, çöken asma tavanın parçalarından dolayı yaralananların tedavisi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı
BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Bir kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.