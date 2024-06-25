Kasımpaşa'dan harcama limitlerine tepki: TFF'yi göreve davet ediyoruz!

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Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Süper Lig'i 5. sırada bitiren Kasımpaşa, 2024-2025 sezonu için açıklanan harcama limitlerinde son sırada yer almıştı.

İstanbul kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurulan harcama limitlerine tepki gösterdi ve TFF'ye başvuru yapıldığını açıkladı.

Harcama limitleri nasıl belirleniyor?



Avukat Ercan Sevdimbaş #HTSporGündem'de Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü @mehmetayan75'a anlattı. pic.twitter.com/EdWOr0VRcx — Habertürk TV (@HaberturkTV) June 25, 2024

Kasımpaşa, "Kulüplerin mağduriyetinin giderilmesi maksadıyla Talimat değişikliği yapılması yönünde Kulübümüz tarafından TFF’ye başvurulduğunu, TFF’yi gerekli işlemleri yapması için göreve davet ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerini kullandı.

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İşte Kasımpaşa'nın açıklamasının tamamı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 19 Haziran 2024 tarihli toplantısında 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirleyerek 2023/2024 Futbol Sezonunu 5’inci olarak tamamlayan Kulübümüzün harcama limitinin 246.647.933-TL şeklinde hesaplandığını duyurmuştur. TFF tarafından açıklanan tablo incelendiğinde Kulübümüzün en düşük harcama limitine sahip Kulüp olduğu görülmektedir. Nitekim Kulübümüz 2023/2024 futbol sezonunu, yine düşük bir harcama limitine rağmen başarılı bir şekilde tamamlamışsa da, bu başarısının devamı yine tablodaki en düşük harcama limitine tabi tutulması karşısında oldukça güçleşmektedir. Bu durumun devamının haksız rekabete sebebiyet vereceği sabittir.

TFF tarafından hesaplanan harcama limitlerinin aynı lig içerisindeki kulüpler arasındaki rekabeti bozmaması amacıyla gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Kulübümüzün finansal kuruluşlara ve 3’üncü şahıslara hiç borcunun olmaması gözetildiğinde kendi kendine yeten Kulüplerin mağduriyetinin giderilmesi maksadıyla Talimat değişikliği yapılması yönünde Kulübümüz tarafından TFF’ye başvurulduğunu, TFF’yi gerekli işlemleri yapması için göreve davet ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

EN AZ HARCAMA LİMİTİ KASIMPAŞA'NIN

TFF, Süper Lig'de en az harcama limitini Kasımpaşa'ya verdi. İstanbul ekibinin harcama limiti 320 milyon 642 bin 313 TL olarak açıklandı.

İŞTE HARCAMA LİMİTLERİ