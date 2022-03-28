94’üncü Oscar Ödülleri'ne yaşanan tokat sahnesi damga vurdu. ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında ödül kazanan Will Smith sahneye çıkarak, törenin sunuculuğunu yapan komedyen Chris Rock'a tokat attı. Rock, saç dökülmesine neden olan rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett Smith hakkında "Jada seni seviyorum, 'GI Joe 2' yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum" şeklinde espri yaptı. Ünlü komedyenin, Jada Pinkett Smith’in saçlarını kazıtmasıyla ilgili espri yapması, eşi Will Smith'i oldukça öfkelendirdi. "Karımın adını ağzına alma" diyen Smith, şakanın devam etmesi üzerine sahneye çıkıp Chris Rock'a tokat attı. Tarihi boyunca Oscar törenlerinde çeşitli skandallar yaşandı