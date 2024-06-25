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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Fransa: 1 - Polonya: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Fransa: 1 - Polonya: 1 | MAÇ SONUCU

        EURO 2024 D Grubu son maçında Fransa ile Polonya 1-1 berabere kaldı. Mücadelede ilk gol penaltı vuruşundan 56. dakikada Kylian Mbappe'den gelirken bu gole karşılığı yine penaltı vuruşundan 79. dakika Robert Lewandowski kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.06.2024 - 18:02 Güncelleme: 25.06.2024 - 21:15
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        Fransa'ya Polonya şoku!
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında Fransa ile Polonya kozlarını paylaştı. BVB Dortmund Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

        Mücadelede ilk gol penaltı vuruşundan 56. dakikada Kylian Mbappe'den gelirken bu gole karşılığı yine penaltı vuruşundan 79. dakika Robert Lewandowski kaydetti.

        Polonya'da Süper Lig'de forma giyen Sebastian Szymanski, 68 dakika sahada kalırken, Adam Buksa ile Krzysztof Piatek karşılaşmada süre almadı.

        Bu sonuçla birlikte Fransa, puanını 5 yaptı ve gruptan ikinci çıktı. Polonya ise Avrupa Şampiyonası'nı aldığı tek puanla dördüncü sırada tamamladı.

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        FRANSA 42 YILDIR KAYBETMİYOR

        Fransa ile Polonya, tarihlerinde 18. kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Fransa 9, Polonya ise 3 kez kazandı. Aralarındaki 6 müsabaka ise beraberlikle bitti.

        Rakibine 42 yıldır kaybetmeyen Fransa, son 9 maçta rakibine yenilmezken, bu süreçte 4 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Polonya, son galibiyetini 1982 Dünya Kupası üçüncülük maçında 3-2'lik sonuçla elde etti.

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