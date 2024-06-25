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        Haberler Magazin Rıza Kocaoğlu: Dostların arasında - Magazin haberleri

        Rıza Kocaoğlu: Dostların arasında

        Milli futbolcu Caner Erkin ile ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun tatil fotoğrafı, çocukken nasıl yetiştirildiklerine yönelik ipucu veriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 17:46 Güncelleme: 25.06.2024 - 17:46
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        Habertürk'te insanların sarılma alışkanlığının altında yatan nedenlerle ilgili bir haber yer alıyor.

        Söz konusu haberin yayımlandığı anlarda ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu ile milli futbolcu Caner Erkin, çocukluklarında nasıl yetiştirildiklerini gözler önüne seren bir fotoğraf paylaştı.

        Uzmanlara göre; sarılmayı sevip - sevmemek, çocukken nasıl yetiştirildiğinizle ilgili. Northern Illinois Üniversitesi'nde Danışmanlık ve Danışman Eğitimi profesörü olan Suzanne Degges-White, "Sarılmak, sırtımızı sıvazlamak ya da bir arkadaşımızla kollarımızı birleştirmek gibi fiziksel temaslarda bulunma eğilimimiz genellikle erken çocukluk deneyimlerimizin bir ürünüdür" diyor.

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        Comprehensive Psychology'de yayınlanan bir çalışma, sık sık kucaklaşan ebeveynler tarafından yetiştirilen kişilerin yetişkinliklerinde de kucaklaşan kişiler olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Çalışma; sarılmanın, bir çocuğun duygusal yetiştirilmesinde önemli bir unsur olduğu sonucuna vardı.

        Eyüpsporlu Caner Erkin ile oyuncu Rıza Kocaoğlu, ailece çıktıkları tatilden birlikte fotoğraflar paylaştı. Kocaoğlu, Erkin ile birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından, "Dostların arasında, güneşin sofrasında" notuyla sevenleriyle paylaştı.

        Sözünü ettiğimiz araştırmadan yola çıkacak olursak Rıza Kocaoğlu ile Caner Erkin'in çocukken duygusal yetiştirildikleri ortaya çıkıyor.

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        Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı, ikilini bu fotoğraflarına kayıtsız kalamayarak fotoğrafın altına, 'kalp emojili' yorum yaptı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Rıza Kocaoğlu
        #caner erkin

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