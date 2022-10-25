WhatsApp çöktü! Çevrimiçi sohbet uygulmalarından biri olan WhatsApp, gün itibarıyla gruplarda mesajların gönderilememesi sorunuyla gündeme geldi. Konuya ilişkin milyonlarca kullanıcı WhatsApp çöktü mü sorununu yanıtını arıyor. Sorunun global kaynaklı olduğu belirtilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından konuyla ilgili açıklama geldi. İşte, son durum...