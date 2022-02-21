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Son dönemde SUV modellere ağırlık veren markalardan Volkswagen, Touareg, Tiguan, Tiguan Allspace ve T-Roc modellerine ek olarak Taigo ve T-Cross modellerini de pazara sunmaya hazırlanıyor.

Markanın ​B SUV segmentinde satışa sunacağı yeni Taigo ve T-Cross modellerinin Şubat ayının son haftasında bayilerde yerini alacağı açıklanırken, her iki otomobilin de benzinli motorlar ile yollara çıkacağı belirtildi.

Bu kapsamda, Taigo'da 1.0 lt TSI 95 PS 5 ileri manuel, 1.0 lt TSI 110 PS 7 ileri DSG ve 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG olmak üzere 3 farklı motor seçeneği, 3 farklı donanım paketi yer alırken, T-Cross ise 1.0 lt TSI 110 PS 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG motor seçeneği, 2 farklı donanım paketi ile tüketicinin beğenisine sunulacak.

515.000 TL’ den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Aynı segmentte fonksiyonel ve pratik çözümler sunan diğer SUV modeli T-Cross ise 1.0 lt TSI 110 PS 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG motor seçeneği, 2 farklı donanım paketi ile 448.300 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Volkswagen'in ilk SUV coupe modeli unvanını taşıyan Taigo 515 bin TL’ den başlayan liste fiyatıyla satışa sunulurken, T-Cross'un ise 448 bin 300 TL’den başlayan fiyatlar ile yollara çıkacağı açıklandı.