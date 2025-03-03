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        Haberler Ekonomi Otomobil Volkswagen Tayron'un Türkiye geleceği tarih belli oldu - Otomobil Haberleri

        VW rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı! ' Halkın otomobili olduğumuzu biliyoruz'

        88 yıllık tarihinde ilk kez kendi ülkesi Almanya'da fabrika kapatmanın kıyısından dönen Volkswagen, rotayı 'ucuz' otomobillere kırdı. Alman markanın yeni SUV modeli Tayron'un Fransa'daki lansmanında konuştuğumuz Volkswagen Binek Araç Yönetim Kurulu Üyesi Martin Sander, "'Volks'wagen (halkın otomobili) olduğumuz için daha alt segmentlerde ürünler sunmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bunu özellikle elektrikli modeller ile yaparak her ihtiyaca cevap vermeye çalışacağız. Ulaşılabilir bir elektrikli aracın nasıl olacağını herkes görecek" dedi. Tiguan Allspace modelinin yerini alan markanın yeni D-SUV modeli Tayron, Mart ayında Türkiye'ye gelecek. Volkswagen yetkilileri, Tayron'un Almanya'dan sonraki en büyük pazarının Türkiye olacağını belirtiyor. Yiğitcan Yıldız yazdı..

        Giriş: 03.03.2025 - 07:08 Güncelleme: 03.03.2025 - 07:08
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        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
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        Volkswagen, Touareg'ten sonra Avrupa’da satışa sunacağı en büyük ikinci SUV modeli Tayron'u, Fransa'nın Nice kentinde gerçekleştirilen uluslararası lansmanda tanıttı.

        Tiguan Allspace modelinin yerini alan Tayron, D-SUV segmentinde yer alıyor. Araç isteğe bağlı şekilde beş veya yedi koltuklu olarak tercih edilebiliyor.

        Avrupa’da önümüzdeki günlerde satışa sunulacak olan Tayron, Türkiye’de de Mart ayında bayilere gelecek. İlk olarak benzinli hafif hibrit (eTSI) motor seçeneğiyle satışa çıkacak Tayron'a, ileride farklı motor seçeneklerinin de eklenmesi bekleniyor.

        Nice'teki etkinlikte Volkswagen Binek Araç Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Sander ve Volkswagen Binek Araç Türkiye Genel Müdürü Gino Bottaro ile de markanın geleceği ve yeni model Tayron hakkında önemli bilgiler aldık.

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        'BENZİNLİ VE HİBRİT MODELLER GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

        Tarihinde ilk kez kendi ülkesinde fabrika kapatma kararı alarak tüm dikkatleri üzerine çeken Volkswagen, aylarca süren işçi grevlerinin ardından geri adım atmış fabrika kapatmaktan vazgeçmişti.

        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı

        Fakat, Alman markanın yönetimi fabrika kapatmamanın bir karşılığı olarak 2030 yılı sonuna kadar Almanya'da 35 binden fazla kişinin işten çıkarılmasını sendikalara kabul ettirmişti.

        İşte bu gelişmelerin ardından Volkswagen'in geleceğinde izleyeceği yol da sektörde çokça tartışılır oldu.

        Volkswagen Binek Araç Yönetim Kurulu Üyesi Martin Sander (en solda) ve Volkswagen Binek Araç Türkiye Genel Müdürü Gino Bottaro Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulundu.
        Volkswagen Binek Araç Yönetim Kurulu Üyesi Martin Sander (en solda) ve Volkswagen Binek Araç Türkiye Genel Müdürü Gino Bottaro Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulundu.

        Bu konuda net konuşan Martin Sander, şirketin içten yanmalı motor üretimine devam edeceğini bildirdi.

        Volkswagen Binek Araç Yönetim Kurulu Üyesi Martin Sander, "Çin’den yeni otomobiller gelmeye devam ediyor ve rekabet artıyor, bu yüzden maliyet yönetimi önem kazanıyor. Biz de daha verimli olmak adına bir takım adımlar attık, sendikalar ile yaptığımız anlaşma bu kapsamda değerlendirilebilir. Müşterilerimize geniş model yelpazesi sunmaya devam edeceğiz. Avrupa'da rekabet çok fazla, müşteri beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. Bu yüzden elektrikli, benzinli ve hibrit seçenekler sunmaya devam ediyoruz ve yatırımlarımızı da bu yönde planlıyoruz" dedi.

        'ULAŞILABİLİR BİR ELEKTRİKLİNİN NASIL OLACAĞINI HERKES GÖRECEK'

        Yakın bir gelecekte daha uygun fiyatlı elektrikli otomobiller tanıtacaklarını da sözlerine ekleyen Sander, "‘Volks’wagen (halkın otomobili) olduğumuz için daha alt segmentlerde ürünler sunmak zorunda olduğumuzu biliyoruz ve bunu özellikle elektrikli modeller ile yapacağız ve her ihtiyaca cevap vermeye çalışacağız" diye konuştu.

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        Sander'in bahsettiği modellerden biri olan ID.2 modeli 2026'da satışa çıkacak.

        'ID.Every1', yani 'herkes için ID' olarak adlandırılan ID. 1 modeli ise önümüzdeki hafta prototip olarak görücüye çıkacak.

        Sander bu model ile ilgili olarak, "ID.1'i tanıttığımızda ulaşılabilir bir elektrikli aracın nasıl olacağını herkes görecek. Bu otomobil 2026'da satışa çıkacak. Almanya'da geliştirilecek ve Avrupa’da 'Avrupa için' başka bir ülkede üretilecek" bilgilerini paylaştı.

        Bu modelin Avrupa fiyatının 20 bin Euro'nun altında olması bekleniyor.

        Üretim yolcuğuna 1937 yılında halk tipi otomobil imal etme hedefiyle başlayan Volkswagen'in adı Almanca'da 'halkın arabası' anlamına geliyor.

        ALMANYA'DAN SONRA EN BÜYÜK PAZARI TÜRKİYE OLACAK

        Volkswagen Binek Araç Türkiye Genel Müdürü Gino Bottaro da, Tayron'un Almanya'dan sonra en büyük pazarının Türkiye olacağını vurguladı.

        Bottaro, "2025 için 10 bin adet Tayron satma hedefimiz bulunuyor. Ağustos ayında plug-in hibrit motor seçeneğini de getirmek istiyoruz" dedi.

        Edindiğimiz bilgiye göre, 2024 sonunda elektrikli model ailesini Türkiye'ye getirmeye başlayan Volkswagen Türkiye, sadece batarya ile çalışan otomobil satışlarını da bu yıl 10 bin adet olarak hedefliyor.

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        Öte yandan, Tiguan ve Tayron ikilisinin markanın Türkiye'de en çok satılan iki modeli olmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

        Ayrıca, Tayron haricinde VW ürün gamında diğer modellerin de plug-in hibrit versiyonlarının Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor.

        TIGUAN'DAN 25 CM DAHA UZUN

        Marka yetkililerinin açıklamalarının ardından gelelim Tayron'un özelliklerine...

        Yedi koltuklu versiyonda 850 litrelik ve beş koltuklu versiyonda 885 litrelik bagaj hacmi, sunan Tayron, kardeşi Tiguan'dan 25 cm kadar daha uzun.

        Uzunluğu yaklaşık 4.8 metre olarak açıklanan Tayron, 0.28 Cd’lik hava sürtünme katsayısı ile de yakıt tüketiminde verimlilik sinyalleri veriyor.

        İç ve dış tasarımında Tiguan ile büyük ölçüde benzerlik gösteren Tayron, özellikle arka stop grubu ile Tiguan'dan ayrılıyor. Stop grubundaki LED aydınlatmaların tasarımı ve bagaj kapağında yer alan aydınlatmalı VW logosu bu modele özel detaylar olarak karşımıza çıkıyor.

        Kabin içine geçildiğinde ise, büyüyen ölçülerin etkisiyle hem ön hem de arka kısımda daha geniş bir yaşam hacmi yolcuları karşılıyor.

        Ayrıca arka kapı üstlerinde sunulan güneş perdesi, suni deri kaplı dikişli detaylar ve yine arka kapılarda da gelen ambiyans aydınlatmalar Tiguan'a kıyasla Tayron'un artılar arasında yer alıyor.

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        100 KM'YE KADAR ELEKTRİKLE GİDİYOR

        Tayron'da sunulan güç seçeneklerinin detaylarına bakmakta fayda var.

        Türkiye'de ilk olarak satışa sunulacak 1.5 litre hacminde ve 150 PS (110 kW) gücündeki eTSI motor markanın diğer modellerinde de kullanılıyor.

        Yapılan açıklamaya göre, bu güç ünitesi 48 voltluk elektrik sistemi mümkün olan her koşulda turboşarjlı benzinli motora destek vererek hem yakıt tüketiminde tasarruf sağlıyor hem de sistemin sağladığı 12 PS’lik ekstra güç ile daha fazla yükleme performansı sunuyor.

        Ayrıca, elektrik enerjisi geri kazanım sistemi (rekuperasyon) sayesinde otomobil uygun koşullarda süzülme modunda da yol alabiliyor.

        Yaz sonunda Türkiye'ye getirilmesi planlanan ve yüzde 30 ÖTV diliminde yer alması için özel bir çaba harcanan 1.5 litre hacme sahip plug-in hibrit model 204 PS (150 kW) güç sunuyor. 19.7 kWh net batarya kapasitesi sayesinde bu versiyonda 100 km’nin üzerinde elektrikli menzil sağlanabiliyor.

        Tayron’un bataryaları, AC wallbox veya AC şarj istasyonlarında 11 kW’a kadar, DC hızlı şarj istasyonlarında ise 50 kW’a kadar hızlarda şarj edilebiliyor.

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