Türkiye’nin dijitalleşmesi vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, işletmeleri geleceğin dünyasına hazırlamak için yeni bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda Vodafone, İstanbul’da bulunan teknoloji merkezi İTÜ Vodafone Future Lab’de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturmak amacıyla Vodafone Dijitalleşme Tırı ile yola çıktı.

#dijitalleşmeyolunda sloganıyla yola çıkan Vodafone Dijitalleşme Tırı, toplam 12 şehri kapsayan turuna 30 Eylül’de Adana’dan başladı.

Adana’nın ardından Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon ve Antalya turunu tamamlayan Vodafone Dijitalleşme Tırı, Türkiye turu kapsamında, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’a da uğrayacak. Vodafone Dijitalleşme Tırı ile yaklaşık 3 ayda 10 bini aşkın kişiye ulaşılması hedefleniyor.

‘REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK BUNA BAĞLI’

Küçük büyük tüm şirketlerin dijitalleşebildikleri ölçüde rekabet avantajını ellerinde tutabildiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Dünyada artık pek çok şirket, dijitalleşme ile fırsatlar yakalayabileceğinin, maliyetlerini azaltabileceğinin, verimliliği ve rekabet gücünü artırabileceğinin farkında” dedi.

Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarına özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine destek olduklarının altını çizen Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Bu kapsamda, işletmelere Red Kontrol’den Araç Takip Sistemleri’ne, Metro Ethernet’ten Dijital Pazarlama Çözümleri’ne kadar işyerlerini dijitalleştirecek, verimlilik ve tasarruf sağlayacak bir çözüm portföyü sunuyoruz. İTÜ Vodafone Future Lab’de sergilediğimiz bu çözümlerimizi şimdi de Vodafone DijitalleşmeTırı ile Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerin ayağına götürüyoruz. İşletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözüm ve teknolojiler geliştirerek ‘dijitalleşme yolunda’ yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

DİJİTAL SKORUNUZ NE?

Vodafone Dijitalleşme Tırı’nı ziyaret eden işletmeler, Dijital Skor da doldurarak dijitalleşmede hangi noktada olduklarını görüp, ihtiyaçlarına uygun çözüme ulaşabiliyor.

Vodafone Dijitalleşme Tırı’nda aralarında Red Kontrol, Metro Ethernet, Araç ve Motor Takip, Güvenli Depo, Dijital Koruma, Onedio Reklam Hizmeti, Hedefli SMS, Güvenli Depo ve Kurumsal Sanal Ağ, Bulut Depo ve Sanal Sunucu’nun da bulunduğu toplam 20 dijital çözüm sergileniyor.

İşletmeler, Red Kontrol çatısı altında bulunan “Verimli İş Takibi”, “Makine Takip” ve “Enerji Takip” çözümleriyle üretim tesislerinde zamanın nasıl yönetildiğini, makinelerin yeterli üretim yapıp yapmadığını ve enerji giderlerini görüp, önlemler alabiliyor, işyerlerinin kontrolünü akıllı cihazları üzerinden yapabiliyor. İşletmeler ayrıca, kamera ve alarm sistemi ile işyerlerini, dijital koruma çözümüyle de mobil cihazlarını koruma altına alabiliyor.

E-ATIKLARI KODLAMA SINIFINA DÖNÜŞTÜRECEK

Tüm dünyada 2025 yılına kadar operasyonlarından kaynaklı çevresel etkisini yarıya indirmeyi hedefleyen Vodafone, Türkiye’de de Haziran başında, elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik eden bir proje başlatmıştı.

Vodafone Türkiye çalışanlarının topladığı 370 kiloyu aşkın e-atık geri dönüştürüldü ve elde edilen gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Mardin Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu’nda 10 bilgisayarlı bir kodlama sınıfı oluşturuldu.

“Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesi Mardin ile sınırlı kalmadı. 18 ildeki 30 Bütünleşik Hizmet Merkezi’nde çalışanlar tarafından toplanan 330 kilo e-atık da lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürüldü. Elde edilen gelirle Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu’nda da 10 bilgisayarlı bir kodlama sınıfı kuruldu.

Bu projenin bir benzeri Vodafone Dijitalleşme Tırı ile de yapılıyor. Tırın gittiği şehirlerde toplanan e-atıkların geri dönüşümünden elde edilecek gelirle, “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Anadolu’da bir kodlama sınıfı oluşturulacak.