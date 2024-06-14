Virgosol'dan yeni Ar-Ge yatırımı

REKLAM advertisement1

Yazılım kalite kontrol ve güvencesi alanında faaliyet gösteren Virgosol, yeni bir Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre Yıldız Teknik, Medeniyet ve Namık Kemal üniversitelerinin teknoparklarında Ar-Ge yapılanmasına sahip olan Virgosol; şimdi de yerinde Ar-Ge merkezini hayata geçirdi. Virgosol, yerinde Ar-Ge merkezinde geliştireceği yapay zekâ, makine öğrenmesi ve büyük veri odaklı ürünler geliştirmeyi hedefliyor.

“HEDEFİMİZ OYUN KURUCU OLMAK”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Virgosol Kurucu Ortağı ve CTO’su Miraç Emektar, şunları söyledi: “İçinde bulunduğumuz dijital dönüşüm çağında teknoloji baş döndürücü bir hızda ilerlerken, hedefimiz bu dünyada oyun kurucu olmak. Yıldız Teknik, Medeniyet ve Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde yer alan Ar-Ge ofislerimizde teknolojik ilerlemenin zeminini oluşturacak çalışmalara imza attık. Şu ana kadar iki adet TÜBİTAK, iki adet KOSGEB Ar-Ge projesini başarıyla tamamladık. Yeni TÜBİTAK projelerimiz de değerlendirme aşamasında. Hayata geçirdiğimiz yerinde Ar-Ge merkezimizde makine öğrenmesi, yapay zekâ ve büyük veri odaklı ürün ve çözümler geliştirmeyi sürdürmenin yanında Ar-Ge ekibimizi de genişletmeyi hedefliyoruz.”

Ar-Ge merkezini sektörde cazibe merkezi haline getirdiklerine vurgu yapan Emektar, sözlerine şöyle devam etti: “Sürdürülebilir bir dönüşüm sağlama hedefiyle insanı odağımıza alarak, gelirimizin büyük kısmını Ar-Ge çalışmalarımıza ayırıyor; Türkiye’yi yazılım sektöründe bir dünya markası haline getireceğine inandığımız gençlerimize, ülkemizin ve şirketimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Ekibimizin keyifle çalıştığı ve ürettiği, yeteneklerini geliştirme imkânı bulduğu bir yapı oluşturduğumuz için son derece mutlu ve gururluyuz. Sadece bugüne değil geleceğe hizmet eden yatırımlarla sürdürülebilir bir büyüme hedefliyoruz. Ar-Ge alanında yatırımlarımızı artırarak globalde de ülkemizi başarıyla temsil etmeye başladık, buna aynı hızla devam edeceğiz.” Ar-Ge teşviklerinin önemine de dikkat çeken Emektar “Virgosol, KOSGEB’in ileri girişimcilik desteğini alarak kurulmuş bir şirket. Bugün olduğumuz noktaya, devletimizin Ar-Ge teşvikleri ile hayata geçirdiğimiz fark yaratan ürünleşme stratejimizle geldik. Bu alandaki potansiyelin farkına varan ve destekleyen devlet politikalarının, Türkiye’nin teknoloji alanında gelişimini daha da üst seviyelere taşınacağına inanıyorum. Gençlerimizin bu politikaları takip etmesi ve teknoloji alanında fark yaratan fikirlerini hayata geçirmek için faydalanmaları ülkemizin geleceği için çok önemli” dedi.