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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İnşaat sektörü Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyor - İş-Yaşam Haberleri

        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"

        GYODER'in düzenlediği 1. Ankara Gayrimenkul Zirvesi'nde konuşan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, "Eleman sorunu yaşıyoruz. İşçi, kalfa, operatör vs bulamıyoruz. Vietnam ve Filipinler'den insan getirmeye başladık şantiyelere" dedi

        Giriş: 05.06.2024 - 14:07 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:40
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        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
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        GYODER’in düzenlediği 1. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’nde Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, inşaat sektöründe yaşanan eleman sektörünü gündeme getirdi.

        GYODER I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’ni düzenledi
        GYODER I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’ni düzenledi

        TMB Başkanı Erdal Eren, konuyla ilgili, “Mayıs 2024 itibariyle Türk müteahhitlik şirketleri 136 ülkede, 509 milyar dolar değerinde iş yapmış durumda. 12 bin 170 proje tamamladık ama eleman sorunu yaşıyoruz. Sene de 3 milyon genç üniversiteye başlıyor, eksi puan alanları üniversiteye alıyoruz. Önümüzdeki yıllarda ne tür istihdam olmalıya bakmadan herkesi üniversitelere yönlendiriyoruz. İşçi, kalfa, operatör vs bulamıyoruz. Vietnam ve Filipinler’den insan getirmeye başladık şantiyelere. Umarım çalışmalarla istihdam daha düzenli planlanır” dedi

        "PLANLAMA İLE İLGİLİ EKSİKLİK VAR"

        Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise, “TMB Başkanı Erdal Eren’in tespitleri önemli. İmzamızı atarız. Planlama ile ilgili eksiklik var. Deprem sonrası yaşadıklarımız sektörün sıkıntılarını gün yüzüne çıkardı. Bizle benzer nüfusa sahip Almanya’da 3 milyon, bizde 8 milyon üniversite öğrencisi var. 208 üniversite var ama ihtiyaç belki 50-60. Tabii ki eğitim önemli ama derdimiz o değil. Plansızlık en çok ülke ekonomisine zarar veriyor” diye konuştu.

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